Aggressione in carcere, detenuto ferisce agente - Tempostretto

L'uomo si era già scagliato contro altri poliziotti del carcere di Barcellona, ma non era stato trasferito. La denuncia del Sinappe

BARCELLONA – La denuncia è del Sinappe, la sigla sindacale degli agenti penitenziari. Protagonista un detenuto del terzo reparto del carcere di Barcellona, che già nei giorni scorsi aveva dato corso ad episodi simili, scagliandosi contro altri 5 poliziotti ha aggredito e ferito un agente, ricoverati in ospedale.

“Nonostante la gravità e la reiterazione dei suddetti episodi, l’amministrazione non ha preso posizione per il trasferimento immediato del detenuto – è il j’accuse del sindacato – La pronta reazione dei colleghi ha permesso di scongiurare che la situazione mettesse a repentaglio l’ordine e la sicurezza dell’intero Istituto. Non possiamo più accettare che vengano reiterati episodi di questa natura ai danni dei rappresentanti dello Stato, che quotidianamente espletano con spirito di sacrificio e dedizione il loro servizio istituzionale.”, commentano il coordinatore regionale Antonino Solano e il responsabile provinciale Antonino Scilipoti.

“L’organico ridotto, soprattutto, costringe il Personale ad operare in situazioni di grande difficoltà, con il controllo contemporaneo di diverse tipologie di detenuti. Sono innumerevoli le richieste effettuate al Ministro della Giustizia affinché si possa potenziare l’organico di cui effettivamente necessita il Carcere di Barcellona, scongiurando così il rischio di minare quasi quotidianamente l’ordine e la sicurezza degli operatori in servizio.”, conclude il Sinappe.

Articoli correlati