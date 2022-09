Agosto Quasimodiano, conclusi gli eventi al Parco Letterario di Roccalumera - Tempostretto

Ospite Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel

ROCCALUMERA – Si sono concluse le manifestazione previste nel calendario dell’”Agosto Quasimodiano 2022”, organizzate dal Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera. Quest’anno è stato celebrato l’80° anniversario della pubblicazione della raccolta “Ed è subito sera” (1942-2022). Il calendario si è aperto con il recital “Mater dulcissima – La figura della madre nella poesia italiana del ‘900” di e con Alessandro Quasimodo, il 20 agosto, anniversario della nascita del poeta vissuto a Roccalumera. Il programma è proseguito, il 24 agosto, con la visita notturna del Parco Letterario Salvatore Quasimodo e della Torre Saracena in compagnia di Alessandro Quasimodo che ha intrattenuto i visitatori con aneddoti, ricordi, curiosità e la lettura di alcune poesie del padre.

A conclusione, giorno 27, si tenuta la proiezione del film-documentario “Vittorini: Elio è di tutti” sulla figura dello scrittore siciliano Elio Vittorini, a cura del regista Vittorio Muscia. Durante l’evento Chiara Piccolo ha ricevuto il titolo di Socio Onorario del Club Amici di Quasimodo (sez. Roccalumera) per il suo impegno nella catalogazione e cura dell’archivio del Parco Letterario. Inoltre, Gesuele Sciacca e Daniela Greco hanno presento il progetto, ormai in dirittura di arrivo, per la realizzazione di un cd dedicato a Salvatore Quasimodo e Maria Cumani.

(nella foto il presidente del Parco, Carlo Mastroeni, con Alessandro Quasimodo)