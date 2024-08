“Agosto Quasimodiano”, due eventi in programma a Roccalumera

Gli eventi organizzati dal Parco Letterario Salvatore Quasimodo

ROCCALUMERA – Torna anche quest’anno il calendario di eventi “Agosto Quasimodiano”, organizzato dal Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera per celebrare la figura del Premio Nobel.

Due gli eventi principali. Lunedì 26 agosto, alle ore 21.30, si terrà la presentazione della seconda edizione del libro “Salvatore Quasimodo e Roccalumera, Io non ho che te cuore della mia razza” (Di Nicolò editore) di Carlo e Federico Mastroeni.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto esaurite tutte le copie, ecco la seconda edizione, ampliata e integrata con nuovi documenti, tra i quali l’albero genealogico della famiglia Quasimodo – Papandrea. La pubblicazione è una raccolta di testimonianze, foto e documenti inediti del Poeta Premio Nobel per la Letteratura 1959, che a Roccalumera visse la sua infanzia e mosse i suoi primi passi nel mondo della letteratura. È certamente uno strumento indispensabile per chi vuole studiare a fondo la vita di quel poliedrico intellettuale che fu Salvatore Quasimodo, nei suoi aspetti pubblici e privati e nelle varie tappe della sua esistenza. Nell’occasione, Alessandro Quasimodo, attore e regista, leggerà alcune poesie e brani del libro, e gli autori illustreranno le ricerche fatte e i documenti pubblicati.

La mostra del maestro Ucchino

Giovedì 29 agosto, alle ore 21, sarà inaugurata la mostra itinerante di sculture in acciaio inox e terracotta del maestro Nino Ucchino, dedicata ai grandi scrittori e poeti siciliani.

L’esposizione, denominata “Sicilia: fabbrica di scrittori”, nasce, racconta Ucchino, da una vecchia idea di molti anni fa, quando si trovava a Milano e lesse per caso sul The Times di Londra un articolo che esaltava la Sicilia proprio come “fabbrica di scrittori”. Di recente, un Premio Nobel americano ha ripreso l’argomento, chiedendosi il motivo per cui la Sicilia ha dato i natali a così tanti scrittori e continua a farlo. Proseguendo, il maestro Ucchino afferma: “Qualche anno fa, anch’io mi posi la stessa domanda e decisi di iniziare a realizzare delle opere dedicate ai nostri grandi scrittori e metterli tutti insieme. Mi sembrò quasi un dovere, e così incisi i loro nomi su terracotta, incastonandoli nell’acciaio, come fossero pietre preziose.”

La prima nazionale della mostra verrà inaugurata dal regista teatrale e attore Alessandro Quasimodo. Un breve dibattito sarà coordinato da Carmelo Ucchino, e seguiranno gli interventi delle autorità: il sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo, il cofondatore del Parco Letterario Quasimodo, Carlo Mastroeni, e lo stesso autore Nino Ucchino. Verrà proiettato il pluripremiato cortometraggio del regista Fabrizio Sergi, dal titolo “Pasta diva”, dedicato anch’esso agli intellettuali siciliani. Da qui si aprirà una performance teatrale curata da Carlo Barbera. A conclusione, sarà possibile visitare il museo del Parco Letterario Quasimodo.