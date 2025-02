Aics Sicilia, il messinese Lillo Margareci confermato presidente

Il congresso regionale dell'Associazione Italiana Cultura Sport si è tenuto a Messina, eletti nel consiglio direttivo Giuseppe Petix, Giuseppe Monno e Riccardo Fresta

MESSINA – Il messinese Lillo Margareci è stato confermato presidente dell’Aics Sicilia Aps. Si è tenuto, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sede del Comune peloritano, il congresso regionale dell’Associazione Italiana Cultura Sport, al quale hanno preso parte i delegati dei comitati provinciali. Margareci ha introdotto i lavori elettorali con un dettagliato resoconto delle attività portate avanti nel precedente mandato, poi sono cominciate le operazioni di voto, egregiamente coordinate dal presidente dell’Assemblea Mario Adorno.

Alla fine dello spoglio, sono risultati eletti Margareci nella carica di presidente, a conferma dell’ottima gestione del precedente quadriennio, ed i componenti del Consiglio Direttivo: Giuseppe Petix (Comitato di Agrigento), Pierangelo Margareci (Comitato di Messina), Giuseppe Monno (Comitato di Ragusa) e Riccardo Fresta del Comitato di Catania. Membro supplente Pasqualino Russo (Comitato di Siracusa).

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno rinnovato la fiducia – dichiara Lillo Margareci – Nel passato mandato, l’inizio è stato abbastanza complicato a causa del Covid, che ha bloccato il mondo intero. Noi non ci siamo, comunque, mai demoralizzati, impegnandoci sempre più, e la ripartenza ci ha regalato subito grandi soddisfazioni, sia in termini numerici, tesseramenti ed affiliazioni sono in costante aumento in Sicilia, che di manifestazioni programmate, organizzate e portate a termine nel migliore dei modi. Ora si apre un nuovo periodo, che affronteremo, facendo squadra e rete, con tanto entusiasmo e voglia di continuare a crescere. Auguro – conclude Margareci – ai neo eletti dirigenti regionali un buon lavoro in nome dell’Aics”.

