"Aiutiamo i bambini di Messina", torna la Cesta del buon pastore nelle farmacie VIDEO - Tempostretto

Dal 13 al 18 novembre. "C'è un'emergenza sociale peggiorata dalla revoca del reddito di cittadinanza", afferma Francesco Certo, presidente di "Terra di Gesù"

MESSINA – Un sostegno alle persone in difficoltà economica, con particolare attenzione ai bambini. Torna a Messina la Cesta del buon pastore. Un’iniziativa di “Terra di Gesù onlus”, con presidente Francesco Certo. Dal 13 al 18 novembre, in 30 farmacie, si potranno acquistare beni per la prima infanzia.

Sottolinea Francesco Certo, presidente di “Terra di Gesù”: “C’è un’emergenza sociale acuita dalla revoca del reddito di cittadinanza. Noi aiutiamo tutti e abbiamo rafforzato i servizi, comprese le visite mediche gratuite per chi ha bisogno, in collaborazione con tante realtà: dagli ordini professionali a Cirs, Ordine di Malta e altre organizzazioni”.

Le farmacie

Ecco le farmacie che aderiscono all’iniziativa: Caminiti, Pirrone, Santa Margherita, Nuova farmacia Galati, Ingo, Pirri, De Leo, La Rosa, Sgroi, S. Papisca, Farmacia del Viale, Abate (centro), Farmacia Centrale, Farmacia dello Stretto, Isaja, Muricello, Brancato Romanini, Di Mario, Facciolà, Abate (Ganzirri), Gargano, Crimi, Grasso, Bruni, Licitri-Cannavà, Spirito Santo, Procopio, Mercurio, Pandolfi, Brancato.

Per contattare l’associazione: cell. 3775298805, mail terradigesu@gmail.com.

Al tavolo dei relatori il presidente dell’Ordine dei farmacisti, Sergio Papisca, il farmacista Giovanni Crimi e il consigliere segretario dell’Ordine dei medici Salvatore Rotondo.