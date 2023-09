Akademia Città di Messina ospita Soverato in allenamento congiunto - Tempostretto

Appuntamento al PalaRescifina alle ore 16 di mercoledì. Si presentano le palleggiatrici Galletti e Michelini: "A Messina progetto ambizioso"

MESSINA – Reduce dalla convincente prestazione contro la formazione di A1 dell’Itas Trentino Volley, il Città di Messina, nome per la prossima Serie A2 di Akademia, è pronto ad affrontare gli ultimi due test precampionato, mercoledì e sabato, contro Volley Soverato. Sarà il primo test a Messina, Akademia infatti aveva iniziato a Santa Teresa con l’Amando prima delle trasferte lontano dalla Sicilia, domani invece il Città di Messina ospiterà alle ore 16, con ingresso gratuito al PalaRescifina, il primo dei due appuntamenti programmati con la Volley Soverato, formazione calabrese inserita nello stesso girone di A2 delle messinesi, sabato 30 settembre poi si replica in Calabria.

Galletti: “Pronta a dare il massimo a ogni partita”

Sensazioni molto positive su questa prima fase precampionato per due nuovi innesti del Città di Messina, le palleggiatrici Giulia Galletti e Ilaria Michelini che hanno sostituito Margherita Muzi e Valentina Brandi. Giulia Galletti, bolognese classe ’99, a dispetto dell’età ha già avuto l’opportunità di maturare tanta esperienza in società prestigiose come la bustocca Uyba: “In verità, non c’è un’esperienza che mi abbia lasciato il segno più di un’altra. Da ogni mia permanenza ho sempre raccolto qualcosa di positivo. Ognuna di queste la considero importantissima ed essenziale per il mio percorso”.

Nella stagione 2019/2020 una breve esperienza a Marsala; ora torna in Sicilia per un progetto di prospettiva come quello di Akademia: “Mi sento molto onorata di essere stata chiamata a far parte di questo progetto così ambizioso. Sono certa che riusciremo a mettere in campo tutto il nostro potenziale durante la stagione”. A Sassuolo e Macerata la Galletti ha conquistato la Coppa Italia di categoria; dei due trofei, quello alzato in Emilia con la casacca nero-verde può essere considerato del tutto inaspettato; adesso, nuove attese da questo percorso intrapreso con il club messinese: “Non mi piace pormi degli obiettivi ad inizio anno. Penso sia essenziale scendere in campo ogni partita dando il massimo. Poi, sarà il campo a parlare e a mostrare al pubblico quanto riusciremo a fare”.

Michelini: “Il calore del pubblico non mi fa sentire la lontananza da casa”

Nativa di Figline Valdarno (FI), l’altra regista della squadra, Ilaria Michelini, anche lei classe ’99 ed anche per lei, come la compagna Rossetto, ultima stagione a Talmassons dove hanno disputato i play-off promozione per la massima serie. In estate la chiamata del club peloritano che l’ha convinta ad abbracciare un nuovo progetto: “L’ultimo anno a Talmassons è stato molto stimolante ed entusiasmante, sia per il percorso fatto che per i risultati raggiunti. La chiamata e le motivazioni di Messina mi hanno spinto ad accettare il progetto viste le ambizioni e gli obiettivi che si è posta di conseguire. Ho pensato di poter ripetere quanto già vissuto altrove”.

Toscana, ma conosce già il calore del Sud avendo vestito la maglia dell’Arzano, un’altra piazza che vive il volley in modo passionale: “Le due stagioni disputate ad Arzano sono state di grande armonia e affetto. Percepivo il calore di tutte le persone intorno a me. Questo mi ha aiutato a vivere la lontananza da casa con molta serenità. Dopo il periodo trascorso al Nord, ho pensato che tornare al Sud mi avrebbe spinto a vivere un’altra esperienza simile. E la società sta facendo il massimo per farci stare al meglio”. Con Giulia Galletti forma una coppia di registe di assoluto valore, in un ruolo importante come quello della palleggiatrice: “Il nostro ruolo è molto delicato. Stiamo lavorando sodo con l’allenatore, anche attraverso sedute specifiche. Giulia ha la mia stessa età, anche se vanta più esperienza di me. Ci stiamo aiutando a vicenda per fare del nostro meglio”.

