Akademia Città di Messina riabbraccia Venuto: "Progetto sempre più ambizioso" - Tempostretto

Il presidente Costantino: "Felici di riprendere il percorso insieme". Peppe Venuto avrà il ruolo di general manager

MESSINA – Sono bastati solo pochi mesi per capire che le strade di Akademia Sant’Anna e Peppe Venuto non potevano non andare nella stessa direzione. Da qualche giorno il quarantaciquenne dirigente peloritano, che nelle ultime quattro stagioni ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo, è tornato a pieno ritmo negli organici societari del Città di Messina.

Un gradito ritorno quello di Venuto che, nelle nuove vesti di General Manager, si occuperà della parte organizzativo/logistica della Società e dei rapporti con Lega, Federazione ed Enti Locali. “Siamo felici di riabbracciare Peppe – questo il commento del presidente di Akademia, Fabrizio Costantino – abbiamo progetti importanti e siamo felici di poter riprendere a condividere il nostro percorso con lui che, siamo certi, ci darà un aiuto importante”.

“Felicissimo di riprendere il percosso indossando la maglia di Akademia Sant’Anna – così Peppe Venuto – Il progetto è sempre più ambizioso e coinvolgente e per me, messinese, farne parte è un vero onore. Cercherò come sempre di dare il massimo, cercando di interpretare al meglio questo nuovo ruolo molto stimolante”.

