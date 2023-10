Akademia Città di Messina all'esordio. Bonafede: "Pronte alla sfida con il Padova" - Tempostretto

Akademia fa visita alla neo promossa domenica alle ore 17. Nessun precedente tra le due formazioni ma tante ex compagne una contro l'altra

MESSINA – È ufficialmente la vigilia dell’esordio stagionale di Akademia Città di Messina nella stagione 2023-24. Per il secondo anno consecutivo il club messinese calcherà i taraflex dei palazzetti d’Italia della seconda serie nazionale, a cominciare da domenica 8 ottobre, quando a Trebaseleghe (Pd) le messinesi saranno ospiti della neopromossa Nuvolì AltaFratte Padova. Inizio ufficiale fissato per domenica 8 ottobre, ore 17.

Nessun precedente tra le due società di AltaFratte e Akademia Città Di Messina, mentre la gara di domenica sarà un’occasione per Nardelli, Trampus e Menegaldo di ritrovare alcune ex compagne di squadra, come Maggipinto (insieme a Nardelli con Montecchio), Rossetto e Michelini (a Talmassons con la Trampus) e Galletti (a Offanengo con Menegaldo).

Le ragazze di coach Bonafede hanno limato gli ultimi dettagli di un lungo ritiro precampionato iniziato il 18 agosto e che, progressivamente, ha visto crescere il nuovo gruppo che la società ha messo a disposizione del tecnico originario di Siracusa. I test-match contro Teams Volley Catania, Amando Volley, Melendugno, Itas Trentino e Volley Soverato hanno permesso al gruppo di mettere a punto meccanismi d’intesa tra reparti, fondamentali già da subito in vista dell’inizio della stagione regolare.

Bonafede: “Padova squadra compatta e affiatata”

“Siamo un gruppo in salute che si sta approcciando all’esordio in campionato con tanta curiosità – queste le prime parole di coach Fabio Bonafede – Nuova avventura, nuovo palazzetto per noi e, quindi, ben arrivato campionato”. Dopo i test-match precampionato, adesso si farà sul serio: “Premesso che non ci saranno più alibi, giocheremo sempre al massimo delle nostre possibilità. In realtà, il precampionato è stato abbastanza complicato perché non siamo riusciti ad organizzare le amichevoli che avremmo voluto e, di quelle già organizzate, due sono anche saltate per motivi dei quali non siamo responsabili”.

Padova avrà tante esordienti, ma anche qualche elemento che potrà recitare un ruolo da protagonista: “Padova è una squadra compatta e affiatata. Si vede che le ragazze giocano insieme da tanti anni; sbagliano poco e hanno un gioco molto veloce. Una di quelle sorprese a cui stare attenti. Dovremo essere subito sul pezzo e non conterà cosa si è fatto finora; noi ne siamo la prova visto lo scorso anno. Conterà chi avrà più motivazioni”.

L’avversario Padova

La matricola veneta ha raggiunto la serie A2 al termine della vittoria del torneo di B1 nella scorsa stagione, dopo aver concluso la regular season al primo posto nel girone C, con sette punti di vantaggio sulla seconda classificata, ed essersi aggiudicata la finale dei play-off promozione contro la Volley Volpiano.

Confermato lo staff tecnico che ha conquistato il salto di categoria. Coach Vincenzo Rondinelli, classe ’66, con un passato da allenatore anche a Santa Teresa di Riva, è all’esordio su una panchina di serie A; avrà ancora al suo fianco il secondo allenatore Riccardo Fiscon, mentre l’assistente allenatore sarà Giovanni Galesso; lo scoutman, infine, sarà Tommaso Rizzi.

Tredici le atlete inserite nel roster ufficiale, con tante conferme: dalle centrali Francesca Volpin e Ilaria Fanelli, alle opposte Chiara Wabersich e Alessia Cicolini, passando per la palleggiatrice Elena Bortolot, le schiacciatrici Alessia Pasa e Arianna Rizzo ed i liberi Giulia Pavei e Marta Masiero. In estate la società veneta ha messo a segno alcuni innesti di spessore, aggregando al gruppo la palleggiatrice Emma Magnabosco dalla formazione di B1 della Volley Academy Piacenza, le schiacciatrici Rachele Nardelli (prelevata in A2 a Montecchio) e Alice Trampus, ultima stagione sempre in A2 a Talmassons e con esperienza maturata al Club Italia, nel quale ha militato dal 2018 al 2021, atleta da tenere d’occhio che, nella passata annata, fu protagonista con il club friulano di un’ottima gara al Polivalente della Cittadella Universitaria, dove realizzò 15 punti, risultando la migliore finalizzatrice delle sue. Infine, ingaggiata la centrale Anna Menegaldo dall’Offanengo (nessun punto per lei la scorsa stagione nei due confronti di pool salvezza con Messina).

