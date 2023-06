Akademia conferma Mearini, salutano capitan Muzi e Faraone - Tempostretto

Dopo Martinelli l'Akademia Sant'Anna blinda il reparto delle centrali per coach Bonafede. Al momento un acquisto, due conferme e due uscite sul mercato

MESSINA – Dopo la conferma di Melissa Martinelli annunciata nei giorni scorsi, Akademia Sant’Anna ufficializza la prosecuzione del rapporto sportivo anche per la prossima stagione con Valentina Mearini, centrale toscana tra le protagoniste della salvezza raggiunta da poche settimane dal team messinese.

La numero 7 di Akademia, classe 1994, è approdata in riva allo Stretto per affrontare, così come il club messinese, la sua prima esperienza in Serie A2 e si è messa in luce per un percorso in crescendo, dimostrando grande serietà, abnegazione ed attaccamento alla causa del club messinese. Ad inizio stagione la staffetta con Greta Catania poi pian piano Mearini ha convinto l’allenatore risultando sempre nello starting six con coach Bonafede nella delicata poule salvezza.

Per la centrale aretina in stagione 22 presenze da titolare e un totale di 187 punti tra stagione regolare e poule salvezza. Una media di poco più di sette punti a partita che però si è alzata sensibilmente via via che che l’atleta prendeva fiducia e assimilava al meglio il gioco di coach Bonafede. Nella penultima partita Mearini ha sfiorato i 20 punti, fermandosi a 19 contro Offanengo, sua miglior prestazione della stagione.

Il profilo di Valentina Mearini

Per lei prima di questa avventura tanti campionati in Serie B1, prima con la maglia di Perugia per 4 stagioni consecutive poi, sempre in Umbria, indossando la casacca di Sangiustino dal 2017 al 2019, per poi proseguire sempre in B1 a Trevi. Ultima stagione prima di arrivare a Messina giocata in Calabria con Palmi e poi la chiamata di Akademia.

Un altro tassello importante, dunque, per Coach Bonafede, che potrà contare su un’atleta dalla grande affidabilità e che già conosce i dettami di gioco del tecnico siracusano, con l’obiettivo di continuare a crescere e raggiungere, insieme ad Akademia Sant’Anna, traguardi sempre più prestigiosi.

Ai saluti capitan Muzi e Faraone

Confermate, sulla pagina social di Akademia Sant’Anna, le partenze di capitan Margherita Muzi dopo due anni indimenticabili a Messina. La stessa pallegiatrice romana, molto scaramantica, aveva sottolineato al termine del match che è valso la salvezza in casa contro Castelnuovo Rangone come avrebbe portato Messina nel cuore, lasciando presagire già ad un addio, ma sottolineando i due “14 maggio” 2022 e 2023, nel primo era in campo a conquistare la promozione storica in A2, nel secondo era in campo a conquistare la salvezza.

Altra leader in campo che andrà via è Giorgia Faraone, il libero con esperienza passata in Serie A e in Champions League, saluta Messina dopo una sola stagione. Insieme a Muzi, Martilotti ed Ebatombo è tra le componenti del passato roster che ha giocato tutte le partite tra campionato e poule, visto il ruolo che ricopriva senza mai andare a segno. “Giorgina”, come ci ha confidato la chiamavano le compagne, oltre ad essere stata una professionista impegnandosi al massimo anche negli allenamenti è una ragazza simpatica e solare. A cui mancherà molto Messina visto che in stagione ha avuto modo di apprezzare la nostra cucina: “… il cannolo vince, l’arancino pure, i pitoni, le braciole tutto…”, ci aveva raccontato in un’intervista.

Roster Akademia 2023/2024

Di seguito tutti i movimenti ufficiali comunicati dalla società:

In entrata

Palleggiatore:

Opposto: Kelsie Payne

Schiacciatrice:

Centrale: Melissa Martinelli, Valentina Mearini

Libero:

In uscita

Palleggiatore: Margherita Muzi

Opposto:

Schiacciatrice:

Centrale:

Libero: Giorgia Faraone

