A tu per tu con 'Giorgina' Faraone: "Il cibo di Messina vince" VIDEO - Tempostretto

Giorgia Faraone è il top player che la Desi Shipping Akademia Messina si era regalata in estate: "Tutti qui lavorano per portare avanti il nome della città"

MESSINA – Volto nuovo della Desi Shipping Akademia Messina per l’avventura in Serie A2 Giorgia Faraone è un libero dalle qualità eccezionali, con esperienza all’estero e anche in Champions League. Nata a Galatina, in provincia di Lecce, la piccola (168 cm stando al sito della Lega Volley femminile) ma combattiva regista della seconda linea messinese dichiara di trovarsi bene in riva allo Stretto. Sia perché il clima sereno la mette a proprio agio e anche perché mangia di tutto e, tra cannoli, arancini, pitoni e braciole, qui ha l’imbarazzo della scelta.

Se le chiediamo una cosa da migliorare a Messina risponde scherzando, ma forse neanche troppo, “l’autostrada!”. Ma, la classe 1994 di Galatina, apprezza il calore della gente e il clima di grande famiglia che si respira dentro Akademia: “Siamo una grande famiglia e al Palazzetto ci seguono in tanti”.

In questa stagione ha sempre giocato, 10 partite su 10 nel girone d’andata senza mai essere sostituita da coach Breviglieri. Ovviamente, ma è una statistica assolutamente normale, non ha realizzato punti visto il suo ruolo. Il suo ricordo più sentito su un campo da pallavolo, che frequenta da quando aveva 5 anni, è legato al match di rientro dopo un infortunio subito al ginocchio.

Intervista a Giorgia Faraone

“Ho iniziato a giocare per caso. I miei genitori – esordisce presentandosi Giorgia Faraone – mi hanno iscritto a 5 anni in una palestra dove si faceva pallavolo. Ho continuato a giocare perché insieme ad alcune amiche iscritte abbiamo deciso di continuare. È stato amore a prima vista, non ho mai smesso di giocare iniziando nel mio paese (alla Magic Volley Galatina, ndr). A 15 anni mi sono spostata e ho girato l’Italia, ho fatto un’esperienza in Francia e adesso sono qui a Messina”.

Cosa può dirci del suo ruolo, il Libero?

“Non ho giocato sempre libero anche perché si inserisce dalle formazioni Under16, i primi anni giocavo laterale. Mi piace molto, il libero è spesso sottovalutato ma è importante. Mi manca ogni tanto attaccare e fare punto, ma so che posso dare il mio contributo alla squadra anche in seconda linea”.

Ha un soprannome? Qual è il suo ruolo fuori dal campo, nello spogliatoio?

“Soprannome ‘Giorgina’, da sempre anche se ormai sono all’alba dei 29 anni credo me lo terrò per sempre. Mi piace stare in gruppo e tenere su l’umore, cercando di condividere dei momenti tutte insieme. Sono una persona abbastanza tranquilla a cui piace comunque divertirsi”.

Un ricordo speciale legato alla pallavolo?

“Esperienza ne ho fatte tante: la Champions League, la promozione in serie A2. Forse però il momento più bello, che mi porterò per sempre dietro, è la partita al rientro dall’infortunio al ginocchio. Una partita che mi ha dato la consapevolezza di potercela fare nonostante le difficoltà”.

Primo impatto con la città di Messina?

“L’autostrada (ride Giorgia Faraone, ndr), l’autostrada si può migliorare! No scherzo, ho avuto un ottimo impatto perché è molto simile a casa mia. Sia per il calore delle persone e anche per il meteo. C’è sempre il sole e apprezzo questo. Le persone qui ti fanno sentire a casa ovunque aiutandoti in tutti i modi, anche al Palazzetto Polivalente ci stanno seguendo in tanti”.

Pietanza messinese preferita?

“Mangio veramente tutto e tanto. Ho provato tutto quello che potevo: il cannolo vince, l’arancino pure, i pitoni, le braciole tutto tutto… “.

Come definirebbe la Desi Shipping Akademia Messina?

“Una grande famiglia. Tutti qui lavorano per un interesse comune che è quello di far bene per portare avanti il nome della città in tutta Italia. Tutti dal primo all’ultimo, di chi viene in palestra, viene qui per aiutarci e per fare bene tutti insieme”.

