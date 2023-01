Akademia fa suo il derby, torna a vincere e sorpassa Marsala in classifica - Tempostretto

La Desi Shipping Messina strapazza Marsala e porta via l'intera posta, prima volta in stagione. Riprende il 2023 con una vittoria che mancava da novembre

MARSALA – Una Desi Shipping Akademia Messina totalmente diversa da quella delle ultime uscite ha ripreso il proprio cammino in campionato in questo 2023 trovando la prima vittoria a punteggio pieno del suo campionato in Serie A2. Contro Marsala al Palasport “Bellina” restituisce il favore dell’andata, quando le trapanesi avevano espugnato il Polivalente, e vince 1-3. Sarà fiero delle sue atlete coach Breviglieri che sono state brave in tutti e tre i parziali vinti a non disunirsi nei finali, resta da sistemare qualcosa, come il passaggio a vuoto di inizio secondo parziale e i troppi errori in battuta, ma ci si penserà dalla prossima sfida. Intanto si torna a festeggiare per i punti che tornano, mancavano dal 23 novembre 2022 nella sfida persa contro Montecchio in trasferta al tiebreak, e torna anche la vittoria, che mancava dal 9 novembre, ottenuta a Perugia.

Le padrone di casa di Marsala scendono in campo con Ghibaudo al palleggio, centrali Deste e Frigerio con Norgini libero, attaccanti Bulovic, Salkute e Moneta. Messina risponde con Muzi-Ebatombo sulla diagonale pallegiatore opposto, centrali Martinelli e Catania con libero Faraone. Schiacciatrici Valentina Martilotti e, schierata a sorpresa in questa posizione, Ambra Composto. Da una parte Salkute piazza 25 punti, top scorer del match, ma tradisce anche la sua formazione commettendo gli errori a fine primo e quarto set. Dall’altra Ebatombo, 19 punti, è un po’ meno sola con 8 giocatrici peloritane che vanno a segno, solo Faraone e Ciancio restano a zero; sugli scudi Catania, Martilotti (entrambe a 12) e Martinelli (9). Prezioso il contributo dalla panchina di Varaldo, che mette a segno l’ace che vale il terzo set per Akademia.

La classifica vede Messina superare proprio Marsala grazie ai tre punti conquistati, come detto la prima volta che Akademia vince l’intera posta a disposizione. Quartultimo posto con 10 punti, Vicenza è davanti sole tre lunghezze, dietro adesso Marsala poi Sant’Elia e Perugia che hanno subito una pesante sconfitta per 0-3. Prossimo turno, domenica 15 gennaio, la Desi Shipping Akademia Messina giocherà in trasferta contro la formazione romana del Sant’Elia e sarà importantissimo fare altri punti anche se si troverà di fronte il suo ex allenatore Nino Gagliardi, subentrato a stagione in corso e che non c’era all’andata. Probabilmente a disposizione di coach Breviglieri ci sarà anche il nuovo acquisto già annunciato, l’americana Robinson che era in attesa dei documenti e non è potuta scendere in campo quest’oggi.

Seap Sigel Marsala – Desi Shipping Akademia Messina 1-3

Il primo punto della sfida è di Akademia, ma nei primi punti l’equilibrio regna sovrano. Il primo break per una delle due squadre arriva sul 7-9 in favore di Messina, Marsala rientra sul 10-10. Ebatombo forza il nuovo break sul 10-12, ma l’errore in battuta di Catania permette a Marsala di restare in scia. Sul 15 pari errore in battuta di Martinelli e in ricezione successivamente di Composto, Marsala dunque prova a sua volta il tentativo di fuga sul 17-15, ma Messina rientra e sorpassa 17-18; coach Bracci ferma il gioco per la prima volta nel parziale. Al rientro Akademia allunga sul massimo vantaggio di 17-20, +3. Il muro di Catania che porta Messina sul 18-22 costringe Bracci a chiamare il secondo time out. Messina mantiene il vantaggio e non ha cali di tensione nel finale di set, l’errore di Salkute in attacco consegna per 20-25 il primo set alla formazione di coach Breviglieri.

Il secondo inizia con Marsala che scappa via nel punteggio per 4-0, coach Breviglieri costretto a fermare il gioco per la prima volta nel match. Al rientro Messina rientra sino al 5-3, il servizio in rete di Ebatombo apre un altro pesante break in favore delle locali; sul 10-3, sotto le battute di Deste, coach Breviglieri spende anche il secondo time out. Parziale compromesso con Marsala che tocca il massimo vantaggio sul 18-7 (+11). Nel finale torna un po’ a vita la squadra peloritana, confusa invece Marsala e sul 22-15 coach Bracci spende il suo primo time out del set per evitare sorprese. Nel finale non ci saranno altri break che avvicineranno Akademia alle rivali e il parziale si chiude sul 25-17.

Akademia mette a segno il primo punto del terzo set, ma l’equilibrio dura poco Marsala allunga sul 5-2. Martilotti guida la reazione delle messinesi che tornano sulla risultato di parità (6-6), ma l’errore di Ebatombo e l’ace di Deste regalano alle locali un nuovo break. Elastico fra le due squadre: Akademia rientra 8-8, Marsala tenta un nuovo strappo sul 10-8. Segue l’errore di Ghibaudo al servizio e il punto di Catania: ancora parità 10-10. Scorrono i punti ma Marsala, nonostante i tentativi, non riesce a scavare il solco nel terzo set. Messina risponde colpo su colpo e a metà parziale il risultato è ancora di parità 16-16. Appena le locali vanno sotto di un solo punto 16-17, coach Bracci vuole parlare con le sue atlete e chiama time out. Cambia la squadra che conduce il gioco, con Messina che tenta ora di strappare, ma l’equilibrio regge e sul 21-21, sciupata poco prima una possibilità del +3 per Messina, coach Breviglieri ferma il gioco. Al rientro una grande difesa di Marsala permette loro di rimettere la testa avanti, 22-21. Ebatombo mette a terra il punto del 23 pari e Breviglieri tenta al servizio la carta Varaldo dalla panchina, funziona perché Szucs sbaglia e Messina ha set point con Varaldo al servizio; coach Bracci interrompe immediatamente il gioco. Al rientro 23-24 per Akademia e arriva l’ace di Varaldo che permette alle messinesi di conquistare il parziale.

Il quarto si apre con il primo punto di Messina firmato Silotto. Inizia quindi un altro set tirato che vede le due squadre giocarsela punto a punto sino al 5-5, poi Bulovic spezza per la prima volta il parziale portando le sue avanti 7-5. L’errore al servizio di Muzi consente alle locali di conquistare il massimo vantaggio, +3, sul 9-6. Akademia resta comunque in partita e dopo il riavvicinamento sul 12-11 torna in parità sul 13-13 con l’ace di Martinelli e poi passa a condurre costringendo coach Bracci al time out. Al rientro seguono tre servizi di fila sbagliati, poi Ebatombo mette a terra la palla del 15-16 ma Frigerio pareggia con un primo tempo, 16-16. Ancora un attacco di Ebatombo e poi il muro di Martinelli permettono a Messina di operare il break, 16-18. Marsala non cede e Breviglieri si affida a Sara Ciancio per il cambio palle sul 19-20 e dopo che Ebatombo mette il punto a terra (19-21) si rigioca il jolly Varaldo al servizio. Questa volta però c’è l’errore al servizio e Marsala dall’altra parte ha la possibilità di tornare in parità, ma il punto lo vince Messina e il successivo errore di Salkute permette a Messina di ottenere il massimo vantaggio, +3, sul 20-23. Coch Marco Bracchi interrompe per la seconda volta il gioco, al rientro altro errore di Salkute, che non supera la rete, Akademia ha quattro match point con Muzi al servizio. Il primo però viene sprecato dall’errore di Martilotti, il secondo viene annullato da Serena Moneta. Sopra 22-24 coach Breviglieri sceglie di interrompere il gioco utilizzando il primo time out nel quarto parziale. Dentro Ciancio per avere una miglior palla in ricezione, ma Ebatombo spreca anche il terzo match point consecutivo. Sul quarto e ultimo della serie a disposizione però la francese ha un’altra chance e stavolta evita di cercare la schiacciata di potenza ma tira sulle mani del muro per vedere poi la sfera terminare fuori dopo la deviazione e la partita termina con la conquista del parziale sul 23-25.

Tabellino

Risultato finale: 20-25 25-17 23-25 23-25

Seap Sigel Marsala: Orlandi ne, Spano ne, Deste 11, Norgini 0, Salkute 25, Baasdam ne, Guarena ne, Szucs 0, Frigerio 5, Garofalo ne, Moneta 7, Ghibaudo 2, Bulovic 12.

Coach: Marco Bracci. Assistente: Lucio Tomasella.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 1, Martinelli 9, Catania 12, Ciancio 0, Composto 5, Martilotti 12, Mearini ne, Muzi 2, Brandi ne, Silotto 3, Ebatombo 19, Faraone 0.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Flavio Ferrara.

Arbitri: Fabio Scarfò e Giorgia Spinnicchia.

Risultati e classifica Serie A2 girone B

San Giovanni in M.no – Roma Volley Club 0-3

Sant’Elia – Martignacco 0-3

Talmassons – Vincenza Volley 3-1

Marsala – Messina 1-3

Montecchio – Perugia 3-0

Riposo: Volley Soverato.

Roma Volley Club 36 punti

Talmassons 27 punti

San Giovanni in M.no, Montecchio 25 punti

Martignacco 21 punti

Soverato 20 punti

Vicenza 13 punti

Messina 10 punti

Marsala 9 punti

Sant’Elia 6 punti

Perugia 3 punti

Articoli correlati