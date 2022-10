Per Akademia amara la prima in casa, Marsala prende l'intera posta - Tempostretto

L'Akademia Sant'Anna in partita per due set ma sempre rincorrendo. Marsala fa suo il derby siciliano per 1-3

MESSINA – Il Palazzetto Polivalente ha accolto come meglio non poteva la Desi Shipping Akademia Sant’Anna per questo storico debutto casalingo in Serie A2 dopo più di vent’anni. In campo però le atlete allenate da coach Breviglieri hanno dimostrato qualche lacuna e ha ceduto per tre set a uno lasciando l’intera posta alle rivali di Marsala.

Quasi sempre a rincorrere l’Akademia è riuscita a vincere il secondo set, dopo aver perso il primo per 23-25, quando ha trovato un minimo di continuità. Nel secondo parziale, nonostante l’equilibrio, da un certo punto in poi ha avuto la forza e la determinazione di sbagliare quasi per nulla e andare a segno con le giocatrici più pericolose: Pertens, Varaldo e Ebatombo.

Nella classifica del girone B di Serie A2 l’Akademia Messina resta ad un punto, con due sconfitte in due partite. Prossimo impegno sarà nuovamente in casa, il 6 novembre, contro Sant’Elia. Le ragazze del presidente Costantino proveranno ad ottenere la prima vittoria in campionato.

Akademia Sant’Anna – Marsala Volley 23-25 25-20 18-25 25-19

Inizio equilibrato con le squadre che si ritrovano sul 6-6 dopo i primi punti. Poi allunga in modo deciso Marsala che alza letteralmente il muro e allunga prima sul 6-9, costringendo in questa fase coach Breviglieri a chiamare due time out, solo sul 6-14 Akademia torna a fare un punto ma il set sembra aver preso una brutta piega per le locali. Marsala mantiene un cuscinetto di punti di vantaggio, 18-22 e poi 20-24 procurandosi 4 set point. Akademia reagisce e ne annulla tre, ma sul quarto arriva l’errore che consegna il set alle ospiti.

Nel secondo scambi più lunghi ed equilibrati, fino al 10-10 punto a punto, sul 10-12 per Marsala Breviglieri chiama time out, Messina si rprende e torna impatta sul 14-14. La partita prosegue punto a punto fino al 20 pari, poi nuovo allungo dell’Akademia che con Varaldo al servizio e Pertens a mettere a terra regala il massimo vantaggio di +3 (23-20). L’ace di Varaldo porta in dote quattro set point, il tocco a rete di Composto, furba dopo il rimpallo a muro, portano il set dalla parte di Messina.

Nel terzo l’Akademia insegue dopo aver subito un break, il vantaggio di Marsala oscilla tra uno e due punti di differenza. Ebatombo e Pertens ricuciono lo svantaggio e riportano la situazione sull’assoluta parità: 8-8. L’equilibrio dura poco perché Marsala riallunga sul 9-12 e coach Breviglieri ricorre al time out. Ancora una volta il parlarci su fa bene ad Akademia che con Pertens in battuta vince tre punti consecutivi e si riporta sul 13-13. Qualche errore di troppo e in pochi punti Marsala risale 14-17 e coach Breviglieri è costretto chiedere time out. Stavolta la rimonta non c’è e senza particolari problemi Marsala può chiudere tranquillamente il parziale per 25-18 in suo favore.

Akademia chiamata alla rimonta ad inizio quarto, ma l’inizio è passimo: sotto 1-4 coach Breviglieri costretto già a spendere il primo time out. La situazione non migliora con la squadra messinesi che sembra incapace di reagire e Marsala allunga sul 6-10 fermata dal secondo time out di coach Breviglieri. L’inerzia non sembra arrestarsi con le ospiti che mantengono sempre qualche punto di vantaggio, massimo -5, Akademia ritorna sotto 13-16, situazione ritenuta pericolosa da coach Bracci che decide di spendere a sua volta un time out.

Articoli correlati