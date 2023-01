Akademia in cerca del riscatto alla Cittadella contro Perugia - Tempostretto

La sfida, importante in chiave salvezza, si giocherà alle ore 20:30. All'andata vittoria al tie break per l'Akademia

MESSINA – Nemmeno il tempo di rifiatare per la Desi Shipping Akademia Messina che, dopo la battuta d‘arresto in casa dell’Assitec Sant’Elia nell’ultimo turno, si rituffa nel campionato e si prepara per la quarta giornata del girone di ritorno, in programma contro la 3M Pallavolo Perugia, una diretta concorrente per la salvezza, alle ore 20:30 di domani, mercoledì 18 gennaio, tra le mura amiche del Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria.

Arbitreranno l’incontro i signori Antonio Gaetano e Danilo Domenico De Sensi. Al match si potrà accedere tramite abbonamento o acquistando il tagliando per il singolo match (online su PostoRiservato, o presso la biglietteria del Palazzetto Polivalente, aperta dalle ore 19 di mercoledì 18 gennaio).

Prima del match però previsto un incontro a Palazzo Zanca, dove la Desi Shipping Akademia Messina presenterà al Salone delle Bandiere il video promozionale della città di Messina. Nell’occasione sarà presentata anche la nuova arrivata: la schiacciatrice americana Madelyn Robinson.

La presentazione della sfida

Sarà una sfida ad alto coefficiente di difficoltà e dai punti pesantissimi quella che attende Muzi e compagne contro le umbre. All’andata le messinesi furono corsare a Perugia, vincendo il match per 3-2 e raccogliendo dei punti importanti in trasferta che facevano il paio con gli altri due conquistati nel match precedente in casa con l’Assitec. Da quel momento, era il 9 novembre, risultati altalenanti sia per le peloritane che per le perugine le quali, però, arrivano al match di mercoledi galvanizzate da un successo importantissimo per 3-0 contro Soverato: la prima vittoria piena per le ragazze allenate da coach Marangi (prima erano riuscite a vincere per 3-2 in casa contro Sant’Elia) e regala punti d’oro alla formazione umbra che, pur rimanendo in ultima posizione, si avvicina alle altre compagini, adesso lontane solo poche lunghezze. Manig e compagne, dunque, arrivano in riva allo Stretto con tantissimo entusiasmo e la voglia di tentare lo sgambetto alla Desi Shipping, al momento sempre avanti di 4 punti.

Le ragazze allenate da coach Breviglieri, dal canto loro, hanno l’obiettivo di rialzare immediatamente la testa: il passo falso in terra laziale ha permesso alle dirette inseguitrici di avvicinarsi pericolosamente, oltre a non trovare quella continuità di risultati importante tanto per la classifica (con Marsala ed Assitec che tallonano il club peloritano 1 sola lunghezza dietro) che per il morale. Una delle poche note positive dell’ultima uscita è stato l’esordio della statunitense Madelyn Robinson che, seppure arrivata da poche ore a Messina, è stata impiegata sin da subito ed ha dato dimostrazione di poter dare un contributo importante ad Akademia in questa seconda parte di stagione.

Il video promozionale a Palazzo Zanca

Si terrà domani, mercoledi 18 gennaio 2023, alle ore 11:30 presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, la presentazione del video-tributo realizzato dalla Desi Shipping Akademia per Messina. All’appuntamento presenzieranno il Sindaco di Messina, Federico Basile l’Assessore allo Sport del Comune, Massimo Finocchiaro, l’esperto allo sport del Comune, Francesco Giorgio, il Pro-Rettore Vicario dell’Università di Messina, Prof. Giovanni Moschella, il Presidente di Sicindustria Sicilia, Dott. Pietro Franza, ed il Presidente della Camera di Commercio di Messina, Dott. Ivo Blandina.

Il video, ideato e realizzato da Todo Modo, media partner di Akademia, vuole essere un omaggio alla nostra città, al suo patrimonio artistico, sportivo e culturale e, proprio con questo obiettivo, sono stati ripresi alcuni dei luoghi simbolo di Messina e sono state interessate alcune personalità di rilievo della nostra comunità. L’occasione, inoltre, sarà utile anche per presentare ufficialmente alla stampa l’ultimo acquisto di Akademia Sant’Anna: la statunitense Madelyn Robinson, a Messina già da qualche giorno e in campo domenica contro Sant’Elia.

Articoli correlati