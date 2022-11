Akademia Sant'Anna rimonta Perugia, prima vittoria in trasferta - Tempostretto

L'Akademia vince ancora rifugiandosi al tiebreak, seconda vittoria consecutiva in pochi giorni

PERUGIA – La Desi Shipping Akademia Messina ci ha preso gusto e a distanza di pochi giorni trova la sua seconda vittoria consecutiva in Serie A2 femminile. La squadra del presidente Costantino è dovuta ricorrere nuovamente al tiebreak contro Perugia, ma ancora una volta ha dimostrato di essere una squadra che sa soffrire e lottare rimontando come contro Sant’Elisa sotto di due set a uno. Prossimo turno l’Akademia Sant’Anna tornerà a giocare in casa a Messina, domenica 13 novembre, ore 15:30, ospiterà Martignacco.

È stata una partita equilibrata quella tra Perugia e Akademia basti pensare che le locali hanno raccolto 100 punti, mentre Messina ha vinto conquistandone meno: 99. La partita del Pala Pellini era un remake che non ha deluso le aspettative, già lo scorso anno 3M Perugia e Akademia Sant’Anna si sfidarono nella finale playoff. Anche in quel caso tra andata e ritorno si arrivò al tiebreak, ma stavolta Messina ha espugnato Perugia.

Le due squadre, alla fine entrambe promosse dalla Serie B1, hanno avuto destini diversi in questo inizio di stagione: Messina già a Soverato aveva trovato il primo punto nonostante la sconfitta e ora si è sbloccata vincendo sia in casa che in trasferta; Perugia invece da ultima in classifica con zero punti riesce a muovere la sua classifica (un punto grazie ai due set strappati), ma resta pericolosamente in fondo alla classifica del girone B.

Ancora alti e bassi per Messina

L’Akademia Sant’Anna sale a 5 punti in classifica e guadagna sempre più fiducia. Considerando che anche nella serata perugina le atlete allenate da coach Breviglieri hanno staccato la spina tra secondo e terzo set, c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno perché appena riusciranno ad esprimersi senza cali diventeranno una squadra temibile. Vero anche che sia nella sfida contro Sant’Elia di domenica scorsa, che contro Perugia si poteva portare via l’intera posta.

Coach Breviglieri ha dato spazio a tutte le sue giocatrici, nello starting six diagonale pallegiatrice opposto con Muzi ed Ebatombo (la migliore delle messinesi con 15 punti), schiacciatrici Pertens e Martilotti, confermata la coppia delle centrali che bene aveva fatto domenica Mearini e Composto, anche oggi entrambe in doppia cifra. Poi eccezion fatta per Greta Catania tutte le altre sono entrate in campo: Silotto ad inizio partita, Varaldo si è alternata con Ebatombo, Ciancio ha dato il suo contributo e pausa anche per Muzi sostituita da Brandi che ha mostrato di avere qualità ma anche inesperienza. Tutte a punti, altra buona notizia, tranne Ciancio e Faraone.

3M Perugia – Desi Shipping Akademia Messina 2-3

Iniziano meglio le locali che costringono all’inseguimento dal 6-3, la truppa di coach Breviglieri impatta sul 12-12 con Pertens in battuta, poi opera il sorpasso sul 14-15 che costringe il coach di Perugia al time-out. Al ritorno in campo si è ripresa Perugia e tocca a coach Breviglieri sul 18-16 stoppare il gioco. La partita torna in equilibrio sul 19 pari e viene decisa soltanto dallo scarto minimo che Akademia impone alle avversarie per 23-25.

Nel secondo però Messina si rilassa fin troppo, Perugia sale col gioco offensivo specie con Candela e Patasce e guadagna un’enormità di vantaggio. Sul 18-10 Breviglieri dà spazio a Silotto, Ciancio e Varaldo, la squadra ogni tanto piazza qualche bel punto ma non riesce a trovare un break che possa riaprire il set che viene vinto dalle locali per 25-17.

Il terzo si apre con Messina che va sotto 8-5, la squadra peloritana ha una buona reazione ma si vede chiamare il pallone del possibile 8 pari schiacciato da Varaldo out. Arrivano le proteste, l’arbitro è irremovibile e per qualche punto l’Akademia subisce il momento, non riesce a reagire e in campo c’è un assolo di Perugia che approfittandone si porta sul 15-8. Breviglieri è costretto ad usare entrambi i suoi time out a metà parziale e Perugia può gestire il vantaggio anche nel terzo set che chiude 25-17. L’aver portato a casa due set permette alla squadra di casa di poter assicurarsi almeno un punto in classifica, il primo storico in Serie A2.

La rimonta di Messina e il tiebreak

Messina dopo due set in cui praticamente non ha giocato parte meglio nel quarto trovando subito il break che vale il momentaneo 2-4. Coach Marangi fiuta il pericolo e prova a interrompere il buon momento messinese, ma con Pertens al servizio Akademia allunga 5-8. A metà parziale Messina è avanti di sei (10-16), altra interruzione di Marangi ma al rientro Akademia trova il massimo vantaggio sul 10-18 e assapora l’imminente tiebreak. Prova a rientrare Perugia sul 17-21, ma coach Breviglieri smorza subito l’inerzia fermando il gioco. Il 24° punto in questo parziale di Messina è un capolavoro di difesa a cui segue il muro che regala alle messinesi 6 palle per tentare la seconda rimonta in pochi giorni al tiebreak. Un primo tempo di Composto chiude il set sul 20-25 e rimanda il discorso al quinto.

Nel tiebreak inizia ancora con un break Messina, 0-2. In confusione Perugia, come dimostra il doppio tocco chiamato a Manig in alzata che regale l’1-5 all’Akademia. Si cambia campo a metà parziale con le peloritane ampiamente avanti 4-9. Gli attacchi delle locali non fanno male a Messina che non trema e continua a condurre mantenendo un vantaggio rassicurante. Sul 6-14 arrivano otto match point, chiuderà Ebatombo sul secondo mettendo palla a terra per il 7-15 finale.

Tabellino

I risultati dei set: 23-25 25-17 25-17 20-25 7-15

3M Perugia: Rota 0, Salinas Candela 23, Traballi 0, Patasce 14, Negri 9, Giudici 17, Pero 6, Manig 3, Bosi ne, Dalla Rosa ne, Agbortabi ne.

Coach: Guido Marangi.

Akademia Sant’Anna: Faraone 0, Varaldo 5, Composto 11, Martilotti 13, Mearini 12, Muzi 2, Bandi 1, Silotto 2, Pertens 9, Ebatombo 15, Ciancio 0, Catania ne.

Coach: Marco Breviglieri.

Arbitri: Claudia Angelucci e Martin Polenta.

