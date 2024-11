Akademia Messina al Karting Club per un pomeriggio insolito

Un'occasione per vivere lo spirito di squadra in una nuova veste. Il responsabile del Karting Club Petrullo: "Bellissima sorpresa ed un enorme piacere"

MESSINA – Un pomeriggio insolito, tra brividi, adrenalina e puro divertimento. Le atlete dell’Akademia Sant’Anna protagoniste al Kartodromo di Messina. Dal campo di pallavolo la formazione allenata da Fabio Bonafede, leader del campionato di Serie A2, si è ritrovata in pista per provare l’ebbrezza del rombo dei motori. Un connubio vincente, a tutto gas, con la piena soddisfazione del Karting Club Messina. Per l’Akademia Sant’Anna è stata l’occasione per vivere lo spirito di squadra in una nuova veste e condividere un’esperienza davvero memorabile, cementando ulteriormente il gruppo.

Tanti sorrisi, foto ricordo e l’emozione della prima volta per le ragazze, salite sui mezzi personalizzati per la circostanza con nome e numero. Non poteva, ovviamente, mancare il pallone, per dare vita a qualche scambio, da kart a kart, prima di partire. Rotto il ghiaccio, Bibiana Rizzi Guzin ha brillato nelle qualifiche, partendo davanti a tutte nel mini Gran Premio. In gara, con il via dato ufficialmente dal presidente Fabrizio Costantino sventolando la bandiera tricolore, a trionfare è stata la centrale irpina Dalila Modestino, precedendo al traguardo Giorgia Caforio e Bibiana Rizzi Guzin. A seguire, Giulia Carraro, Aurora Rossetto, Maria Adelaide Babatunde Pinheiro e Ambra Trevisiol. Presente, inoltre, Maria Chiara Norgini. Dopo le ragazze è stato il turno di dirigenti e staff tecnico misurarsi in pista, tra questi il vicepresidente Antonio Caselli e il team manager Marco Maressa.

Le emozioni di Carraro e Caforio

La palleggiatrice Giulia Carraro, capitano dell’Akademia Sant’Anna, ha raccontato le sue sensazioni: “Per me era la prima volta su un kart, questa iniziativa mi ha permesso di coronare un sogno. Sono felicissima di aver vissuto una simile esperienza. Non conoscevamo la struttura, ma l’avevamo notata transitando spesso da lì ed ora è stata l’occasione giusta”.

Giorgia Caforio, professione libero, ha ben figurato con il casco: “Ho provato una forte adrenalina, è stato bellissimo oltre che molto realistico, come nelle gare ufficiali. Dalila Modestino si è rivelata la più brava in pista, poi io sono contenta di essere arrivata seconda. Si tratta di nuove esperienze che viviamo al di fuori della pallavolo giocata, molte di noi sognavano di affrontarla e dunque siamo felicissime di averla svolta in questa sede”.

Il responsabile del Karting Club Messina, Duilio Petrullo, ha espresso la sua gioia per la riuscita dell’evento: “Per noi è stata una bellissima sorpresa, oltre che un enorme piacere, vedere girare sui kart queste ragazze, grandiose nel loro sport. Penso che si siano divertite parecchio. All’inizio sono state prudenti, poi si sono lanciate in giri veloci e c’è stata tra loro una bella competizione. Si è creato un connubio divertente, abbiamo fatto qualcosa di diverso dal solito. Ogni evento ci permette di far conoscere sempre di più il Kartodromo. Chi viene per la prima volta resta entusiasta anche per il panorama unico, oltre ad ammirare la struttura e potersi godere lo svago. Essendo degli sportivi veri saremo felici in futuro di ripetere l’iniziativa ospitando anche altre squadre”.

