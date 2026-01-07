Messina. Niente autobus sul versante Camaro – Bordonaro

La III Municipalità lo aveva chiesto già a giugno 2024, il sollecito del presidente Cacciotto

“Più autobus ma non per tutti. In questi anni, da ultimo il 30 dicembre 2025, abbiamo assistito ad un costante aumento di autobus e di conducenti Atm ma, nonostante ciò, i cittadini che abitano nel “lungo” versante che collega Camaro a Bordonaro sono privi di trasporto pubblico”. Lo dice il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.

“Stamattina – continua Cacciotto – ho reiterato ad Atm, al Dipartimento competente e per conoscenza al vice sindaco, la richiesta di ripristino di una linea bus che in passato esisteva, l’ex linea 36. Suona di autentica mancanza di considerazione verso tanti cittadini, quella dell’Amministrazione Comunale che ignora la concreta esigenza di una comunità, nonostante l’aumento di vetture autobus e di nuovi autisti”.

Già con delibera numero 28 del 20 giugno 2024 il Consiglio della Terza Municipalità aveva chiesto la riattivazione della linea e successivamente sono seguiti diversi solleciti da parte di Cacciotto, compreso quello odierno.

“Mi auguro, conclude Cacciotto, che Atm voglia finalmente garantire anche a tutti quei cittadini che vivono nel versante di collegamento tra Camaro e Bordonaro un servizio autobus, a fronte di una mobilità sostenibile, costantemente decantata da questa amministrazione che, visto lo stato delle cose, ad oggi non appartiene a tutti”.