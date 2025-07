Akademia Sant’Anna Messina ammessa in serie A2 senza riserve

Avvenuto il passaggio formale in Lega con il club peloritano che rappresenterà Messina nell'elitè della pallavolo femminile italiana per il quarto anno di fila

MESSINA – Nel primo pomeriggio di sabato 12 luglio 2025 Akademia Sant’Anna ha ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, con la quale è stata notificata la verifica positiva della documentazione presentata per l’ammissione al prossimo campionato di Serie A2 femminile 2025/2026, senza riserva alcuna.

La Commissione Ammissioni, esaminati gli atti e valutata la regolarità di quanto trasmesso dal club, ha confermato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle normative federali e regolamentari per la partecipazione al torneo. I vertici societari di Akademia Sant’Anna esprimono grande soddisfazione per l’esito favorevole del procedimento di ammissione, frutto di un costante lavoro di programmazione, serietà gestionale e impegno quotidiano, che continua a consolidare il progetto sportivo nella seconda categoria nazionale.

“Siamo orgogliosi di poter rappresentare ancora una volta Messina e la Sicilia nel panorama della pallavolo nazionale – ha dichiarato il presidente Fabrizio Costantino –. Il riconoscimento della Lega certifica il valore del nostro progetto e rafforza la volontà di affrontare con ambizione e responsabilità la nuova stagione sportiva”. Il club proseguirà ora il proprio cammino verso l’inizio del campionato con massimo entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo di onorare la maglia e il territorio in ogni gara del prossimo torneo di Serie A2, al momento sono state ufficializzate dodici atlete, se come negli anni scorsi è atteso ancora un nome per completare il roster che inizierà a lavorare a Messina agli ordini dello staff di coach Bonafede nelle prossime settimane.