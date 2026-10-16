Akademia Messina, Barbieri dopo la sconfitta contro Costa Volpino: “Ci voleva più coraggio”

In classifica Messina resta ferma e viene superata da Marsala. Peroni: "È mancata l'attenzione nei piccoli dettagli"
MESSINA – Terza sconfitta per Akademia Sant’Anna nella terza partita di campionato. Questo il commento di coach Leo Barbieri: “Nel primo set loro sono partite a mille, mentre noi siamo andati veramente male e abbiamo fatto una fatica pazzesca in ogni fondamentale. Successivamente siamo riusciti a entrare in partita iniziando a fare il nostro gioco. Devo dire che abbiamo espresso un’ottima pallavolo per un set e mezzo, arrivando anche a condurre con otto punti di vantaggio. Poi, purtroppo c’è stato un vero e proprio tracollo in attacco, facendoci prendere dalla fretta e regalandone quattro o cinque palloni facili dall’altra parte. Questo è un peccato: ci voleva più coraggio. Si può anche perdere, ma bisogna farlo rischiando e non regalando scambi. Mi dispiace per questo finale, ma a parte questi due momenti devo dire che nella fase centrale della gara abbiamo fatto vedere un’ottima pallavolo”.
Caterina Peroni (Cosedil F3 Motors Messina) più impiegata rispetto alle partite precedenti si è così espressa: “All’inizio, soprattutto nel primo set, ci hanno messo molto in difficoltà in ricezione. Non siamo state brave a tenere la palla e, secondo me, abbiamo avuto troppa fretta nell’impostare il fondamentale. La situazione è migliorata con il passare del tempo, man mano che prendevamo le giuste misure, ed è un aspetto in cui siamo cresciute nel corso del match. Purtroppo, però, sono poi venuti a mancare altri fondamentali e, soprattutto, l’attenzione nei piccoli dettagli”.
I risultati della 3ª giornata
Altamura – Marsala 2-3
Costa Volpino – Messina 3-0
Busto Arsizio – Roma Volley 3-1
Club Italia – Itas Trentino 3-2
Altino – Perugia 0-3
Offanengo – Melendugno 3-2
Imola – Fasano 1-3
Padova – Cremonese 3-0
Monviso riposava
La classifica in Serie A2
Costa Volpino 9
Busto Arsizio 9
Padova 9
Itas Trentino 6
Perugia 6
Club Italia 5
Altamura 4
Offanengo 4
Fasano* 4
Monviso* 3
Cremonese 3
Roma 3
Imola 3
Marsala 2
Messina 1
Melendugno* 1
Altino 0
*una partita in meno