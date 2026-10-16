Acr Messina, Sarao: “Siamo padroni del nostro destino, dobbiamo unirci con la piazza”

L'attaccante ha parlato anche della questione Celeste: "Non dipende da noi, diamo il massimo ad ogni partita"

MESSINA – Manuel Sarao è stato già decisivo in più partita di questo inizio stagione dell’Acr Messina. Sia su rigore che con gol impossibili per questa categoria ha lasciato il segno. La situazione per il Messina si è messa bene, primo posto solitario in classifica dopo cinque giornate e lo sa bene anche l’esperto attaccante biancoscudato che dichiara: “Adesso che siamo primi è tutto nelle nostre mani e siamo padroni del nostro destino. Possiamo decidere le sorti del campionato anche se ogni partita ci saranno punti pesanti perché ci sono altre squadre attrezzate che vorranno stare a noi vicini. Abbiamo una rosa lunga che in questo girone e in questa categoria non ha nessuno, in base ai campi e agli avversari il mister ha il compito di riuscire a trovare la veste perfetta per la partita”.

Alla domanda se ha obiettivi personali glissa: “Abbiamo obiettivi di squadra, quelli personali non servono se ci sono obiettivi comuni. Tutti abbiamo costruito qualcosa di bello squadra, staff e direttore. È bello quello che stiamo costruendo con la tifoseria e dobbiamo continuare a fare risultati per creare ulteriori legami che portino ad unirci sempre più con la piazza”.

La squadra si allena al Celeste ma ancora non può giocarci, a riguardo Sarao risponde: “Avere una casa nostra dove poter stare tutti i gironi e non dipendere da terze squadre ci aiuterebbe a trovare stabilità nei manti per gli allenamenti. Giocare al Celeste potrebbe essere bello, non dipende da noi, noi dobbiamo dare il massimo ad ogni partita”.

Infine domenica l’avversario sarà la Leonzio, su di loro Sarao conclude: “La Leonzio è una squadra preparata e con un buon allenatore, tutti verranno a Messina per fare la partita, sono tutte partite difficili e il margine d’errore non esiste e devi sempre battagliare”.

Prevendita aperta per Acr Messina – Leonzio

È aperta la prevendita per A.C.R. Messina 1900 – SS Leonzio 1909, gara di campionato in programma al Franco Scoglio domenica 18 Ottobre 2026 alle ore 15:30 allo stadio “Franco Scoglio” di Messina.

Biglietti disponibili anche nei punti vendita autorizzati e al botteghino dello stadio il giorno della gara. Prezzi: Curva: €10 + prev, Tribuna B: €10 + prev, Tribuna A Centrale: €15 + prev. Ridotto: €12 + prev.

I biglietti sono nominativi e non trasferibili: al momento dell’acquisto saranno richiesti nome, cognome, data e luogo di nascita. All’ingresso sarà obbligatorio esibire un documento d’identità con foto. Eventuali cambi di nominativo dovranno essere richiesti entro i termini previsti.