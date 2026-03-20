Akademia Messina chiude la stagione sconfitta in casa da Fasano

Nella partita che chiude la stagione non arriva la gioia tanto attesa per un gruppo che ha comunque mantenuto la categoria anzitempo

MESSINA – Non si interrompe la maledizione quest’anno nella seconda fase del Gruppo Formula 3 Messina. Akademia Sant’Anna chiude l’anno con la decima sconfitta consecutiva perdendo tutte le partite della seconda fase e senza ottenere neanche un punto. Non ci saranno i playoff per le ragazze di coach Freschi che ci hanno provato, va dato atto, in tutte le partite giocate. Anche stasera hanno esordito vincendo il primo set, rimontando uno svantaggio iniziale. Nel secondo e terzo hanno provato a rimanere attaccate riuscendoci fino a fine set, nel quarto poi Fasano ha un po’ staccato le siciliane.

Coach Freschi sceglie per l’ultima della stagione Rizzieri-Galic sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Zojzi e Kiss, centrali Campagnolo e Landucci con Oggioni libero. Fasano risponde con l’ex Muzi al palleggio e Korhonen suo opposto, in banda Salinas e Provaroni, al centro Piacentini e Franceschini con libero Vittorio. A partita in corso spazio a tutte le altre dalla panchina Felappi, Tisma, Colombo, Viscioni e Ferrara. In doppia cifra, prima volta quest’anno Galic l’opposto che non ha mai impressionato, top scorer per Akademia Zojzi con 22 punti, della gara Salinas con 24 punti ed eletta mvp della gara.

Gruppo Formula 3 Messina – Fasano 1-3

Buon avvio per le peloritane che passano spesso con le straniere Galic e Kiss in questo avvio di parziale. Le squadre se la giocano punto a punto fino al 10 pari, a quel punto Salinas e Muzi allungano con tre punti consecutivi, coach Freschi ferma il gioco. Al rientro Salinas realizza il +4, poi Zojzi e Kiss dimezzano lo svantaggio (12-14). A quel punto Messina manda in campo Felappi per Galic, reazione Gruppo Formula 3 che con Galic rientrata in prima linea impatta 19 pari, Zojzi opera il sorpasso con un mani out e Fasano chiede time out. Sul 22-21 realizzato da Kiss in battuta entra Colombo per le siciliane, errore in battuta, poi punto Fasano e sorpasso 22-23 con time out locale. Errore di Piacentini su primo tempo, Campagnolo rapace sopra la rete regala il set point a Messina sul 24-23, time out per coach Totero. Al rientro errore di Korhonen e primo set a Messina.

Sestetti confermati ad inizio secondo set, break Messina e 2-0, reazione Fasano e si prosegue punto a punto fino al 5 pari, come nel primo set tre punti consecutivi per le ospiti (5-8) e la panchina siciliane ferma il gioco. Contro parziale di Akademia 4-1 con tre punti di Zojzi per il 9 pari, seguono però quattro punti delle pugliesi che tornano stabilmente avanti (9-13). Subentra Felappi in seconda linea, che serve un ace poi Zojzi inchioda da pipe per il 14 pari. Prova la nuova fuga Fasano, Messina tiene fino al 18-19 poi seguono quattro punti ospiti e in mezzo il time out locale. Set point Fasano grazie al muro di Provaroni sul 19-24 Messina annulla il primo con la diagonale di Kiss, mani out di Provaroni per il 20-25.

Nel terzo stesse squadre dall’inizio in campo. Equilibrio che tiene fino al 3-3 poi Fasano prova la fuga, reazione Messina che rientra immediatamente sul cinque pari. Prova sempre a spingere la formazione pugliese, non vuole mollare il Gruppo Formula 3, sul 16-17 cambia la diagonale coach Freschi con gli ingressi di Tisma e Felappi, Fasano sale 16-19 e Messina chiede time out. Le siciliane rientrano fino al 20-21, poi errore di Zojzi, ma seguono due errori in battuta, Muzi prima e la stessa Zojzi a seguire. Sul 21-23 time out per Freschi. Al rientro due punti consecutivi Messina con Galic che firma il 23 pari. Provarini inchioda in diagonale e manda Fasano a set point, mossa della panchina che manda in campo Gazzero in battuta che sorprende Messina e serve un ace.

Nel quarto formazioni confermate. Equilibrio fino al 2-2, scappa via Fasano di cinque punti e sul 2-7 coach Freschi chiama time out e prepara l’ingresso di Viscioni. Non cambia l’inerzia e sul 2-10 coach Freschi manda in campo Tisma per Rizzieri, Viscioni di potenza interrompe la striscia negativa. La situazione non migliora con Fasano che scappa 14-6, la panchina siciliana chiama il time out. In campo anche il capitano Martina Ferrara in questo finale di set, le pugliesi arrivano sul vantaggio in doppia cifra, accenna ad una reazione la squadra di casa che recupera tre punti. Nel finale Salinas mette già la palla che vale sette match point sul 17-24, Zojzi annulla la prima, di nuovo Salinas in diagonale a segno e la partita termina 18-25.

Tabellino

Parziali: 25-23, 20-25, 23-25, 18-25.

Durata: 27′, 30′, 30′, 27′.

Arbitri: Christian Palumbo & Alessandro D’Argenio, Antonino Richichi (videocheck).

Mvp: Candela Sol Salinas, schiacciatrice Fasano.

Gruppo Formula 3: Tisma 5, Rizzieri 1, Zojzi 22, Colombo 0, Felappi 2, Ferrara 0, Landucci 1, Viscioni 2, Campagnolo 8, Kiss 14, Galic 12, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.

Olio Pantaleo Volley Fasano: Gazzerro 1, Provaroni 10, Del Freo 0, Sol Salinas 24, Negro ne, Pixner 0, Muzi 3, Piacentini 7, Vinciguerra ne, Korhonen 15, Maiorano ne, Soleti ne, Franceschini 5, Vittorio 0.

Allenatore: Paolo Totero. Secondo: Diego Ficarra.