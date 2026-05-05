La Ssd UniMe espugna Catania e aggancia la vetta in serie B di hockey

Partita equilibrata contro la Gs Raccomandata Giardini superata fuori casa per 4 a 3

Colpo pesante della SSD UniMe nel big match della seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Sul campo “Dusmet” di Catania i messinesi superano la GS Raccomandata Giardini per 4-3 al termine di una sfida intensa, spettacolare e combattuta fino all’ultimo secondo, confermandosi soli al comando della classifica e portando a cinque le lunghezze di vantaggio proprio sulla formazione ionica dopo appena due giornate. Una vittoria sofferta ma meritata per la SSD UniMe, che dimostra solidità, compattezza e qualità nei momenti decisivi contro una delle principali candidate ai play-off promozione.

A chiudere il weekend, ancora sorrisi dal settore giovanile: sabato sono scesi in campo gli Esordienti della SSD UniMe che continuano il loro percorso netto nel girone. A Messina è arrivato un doppio successo per 4-0 contro Ciclopi Palermo e PGS Don Bosco, con la testa della classifica saldamente nelle mani dei giovani grigio-azzurri, protagonisti di un cammino fin qui impeccabile.

Gs Raccomandata Giardini – Ssd UniMe 3-4

Partita vibrante sin dai primi minuti, con un primo quarto di marca giardinese: la GS Raccomandata prende in mano il gioco, trascinata dalla qualità e dalla potenza della coppia egiziana Gamal Abdel e Ibrahim Sameh, capaci di mettere costantemente sotto pressione la retroguardia messinese. La SSD UniMe fatica inizialmente a trovare ritmo e sbocchi offensivi, ma cambia marcia nel secondo quarto grazie alla crescita in mezzo al campo della coppia D’Andrea–Polishchuk, che detta tempi e geometrie.

Al 17’ è Daniele Nicosia a sbloccare il risultato, finalizzando uno scambio rapido in area con Hayman Kalil. La risposta dei padroni di casa è immediata: al 19’ Ibrahim Sameh firma l’1-1 su sviluppo di angolo corto. Le emozioni si susseguono senza sosta: un minuto dopo è Aldo D’Andrea a riportare avanti UniMe, ma proprio allo scadere del secondo quarto Gamal Abdel ristabilisce la parità sul 2-2, punteggio con cui le squadre vanno all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto emerge il carattere della formazione guidata da Antonio Spignolo. Al 44’ D’Andrea colpisce ancora su corto, piazzando la pallina all’incrocio, e due minuti dopo Kalil firma il 4-2 al termine di un’azione ben costruita. La GS Raccomandata non si arrende e al 54’ Scibilia accorcia le distanze sul 3-4, riaprendo il match. Al 55’ UniMe ha l’occasione per chiudere definitivamente i conti con un rigore conquistato da Nicosia, ma D’Andrea non trova lo specchio. Nel finale è forcing totale dei padroni di casa, ma la difesa messinese regge con grande sacrificio e proprio allo scadere Alessandro Anselmi compie un autentico miracolo su Ibrahim Sameh, blindando il risultato.

Tabellino

Per la cronaca, le reti sono state realizzate da Nicosia (17’), Ibrahim Sameh (19’), D’Andrea (20’ e 44’), Gamal Abdel (28’), Kalil (46’) e Scibilia (54’).

GS Raccomandata Giardini: Milazzo, Biondo, Codullo, Gamal Abdel, Ibrahim Sameh, Lo Cascio, Lombardo, Lutterotti, Privitera, Occhipinti E., Scibilia; subentrati Brunetto G., Foro, Naro, Pafumi, Savio, Villari R., Viola; allenatore Massimo Brunetto.

SSD UniMe: Anselmi, Italia, Manganaro S., D’Andrea, Oleh Polishchuk, Siracusa, Visalli D., Auditore, Hayman Kalil, Nicosia, Di Stefano; subentrati Manganaro G., La Maestra, Visalli C., Aprile, Malluzzo, Occhipinti G., Curreli; allenatore Antonio Spignolo.

Arbitri Guadagnino di Catania e Colletta di Palermo.