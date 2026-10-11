Akademia Messina – Club Italia, Barbieri: “Abbiamo momenti di calo che paghiamo”

Il commento del tecnico di Akademia Sant'Anna dopo la sconfitta alla prima al PalaRescifina. Insieme a lui Bellia: "Squadra nuova, dobbiamo amalgamarci"

MESSINA – Sconfitta al tie break nella prima partita in casa, valida come seconda giornata in Serie A2 femminile di pallavolo, la Cosedila F3 Motors Akademia Messina conquista il primo punto ma ha delle criticità legate alla gioventù e poca esperienza della nuova squadra che deve abituarsi a giocare insieme. Le parole di coach Leo Barbieri e della schiacciatrice Sara Bellia al termine dell’incontro.

Coach Leonardo Barbieri, allenatore Akademia Sant’Anna: “Si sapeva che eravamo all’inizio con una squadra nuova, per il livello statistico loro hanno battuto e ricevuto meglio di noi. Noi abbiamo commesso 17 errori ma alcune palle erano poco efficaci e nella gestione, quando forzare o no siamo stati deficitari. Abbiamo i momenti che quando caliamo un attimo lo paghiamo, loro sul muro hanno grandi altezze e lo sapevamo. Su alcune cose che avevamo preparato qualcosa in più potevamo fare. In ultima analisi se due set si sono decisi per un paio di episodi, l’invasione nel finale di quarto set c’era però diciamo che è andata anche dalla loro parte. In difesa siamo partiti bene, poi nell’arco della partita siamo un po’ calati, non è questione di singoli ma di esperienza. Le nostre ragazze nuove hanno bisogno di tempo per capire il campionato italiano, c’è bisogno di un po’ di tempo per capire come funziona il nostro gioco, ci mancano partite che non abbiamo fatto nella pre season, il tempo e l’esperienza non te la regala nessuno. Nel complesso abbiamo numeri buoni in attacco, se guardo i dati sono buoni ma non siamo stati costanti”.

Sara Bellia, schiacciatrice Akademia Sant’Anna: “Siamo state brave a non demoralizzarci subito sia al secondo che quarto set in cui abbiamo imposto il nostro gioco. Abbiamo fatto cose buone e altre meno, come farci recuperare nel terzo set e nel tiebreak eravamo un po’ tese, sappiamo che questo campionato è molto difficile e le nostre avversarie hanno giocato molto bene. Siamo una squadra nuova e dobbiamo amalgamarci bene, non siamo capaci di cambiare subito quando serve qualcosa. Non siamo riuscite a trovare le contromisure necessarie nel momento di crisi. Secondo me noi abbiamo la caratteristica che se siamo sotto recuperiamo, ma se siamo sopra cinque punti dobbiamo avere abbastanza cinismo da chiudere il set. Era la prima in casa e avevamo tanta voglia di vincere, non dobbiamo perdere la fiducia in noi stesse”.