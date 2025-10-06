Akademia Messina-Club Italia, Bonafede: “Primo set perfetto, poi alti e bassi ma serve tempo”

Al termine della sfida in sala stampa anche la giovane Giulia Viscioni: "Divertirsi in campo è la base, giochiamo meglio e spensierate"

MESSINA – Le dichiarazioni al termine della sfida vinta da Gruppo Formula 3 Messina contro il Club Italia per tre set a uno. Così Fabio Bonafede, allenatore Gruppo Formula 3: “Bentrovati a tutti. È sempre difficile per noi qui a Messina aprire l’anno, lo ridico per l’ennesima volta il numero di amichevoli che possiamo fare è ridotto rispetto ad altre nonostante gli immani sforzi della società. Stasera le ragazze hanno fatto una gran partita, il primo set è stato perfetto, abbiamo incontrato una squadra molto più temibile di quello che ci si aspettava. Abbiamo difeso in modo egregio e primi due set abbiamo murato anche abbastanza bene. La squadra è rimasta concentrata a lungo su quello che doveva fare, mi è piaciuto di meno il terzo set ma lo giustifico con alti bassi da squadra giovanissima, non mi è piaciuto di aver abbandonato proprio il campo. Non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo avere atteggiamento. Le tre centrali sono molto giovani e non hanno tanta esperienza di gioco, le stiamo facendo crescere e le stiamo aspettando. Quest’anno ci servirà tutta la rosa, io stesso guido la squadra in un modo spregiudicato, con una squadra giovani devo fare così per far passare il messaggio che non c’è nulla da perdere. A Rastelli manca ancora una settimana o due per rientrare pienamente in gruppo”.

Giulia Viscioni, opposto Gruppo Formula 3: “Divertirsi in campo è la base e l’entusiasmo è la nostra parola chiave, divertirci ci aiuta a giocare meglio e spensierate. Tranne nel terzo set non è mai mancato l’entusiasmo e la freschezza e sono molto contenta. I punti passano in secondo piano per me, era importante la prestazione e spero che questo sia uno dei punti di partenza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Faccio entrambi i ruoli, opposta e schiacciatrice, ci mettiamo a disposizione a seconda di quello che serve alla squadra. Ho ricevuta e sono contento, mi sento più coinvolta rispetto al solito e nel nostro gioco è un ruolo importante e sono contento di come è andata la ricezione”.

Juan Manuel Cichello, allenatore Club Italia: “Abbiamo fatto una grande partita, loro sono tutte ragazzine che giocano per la prima volta sono in serie A, una situazione nuova per loro contro una delle squadre più forte del campionato. Oggi stare in partita era uno dei nostri obiettivi. Un altro è crescere in ogni allenamento e in ogni partita, contento di averle viste lottare fino all’ultimo pallone”.

Asia Spaziano, palleggiatrice Club Italia: “Ci sono stati momenti in cui siamo riusciti a esprimere il nostro gioco al meglio. Durante l’ultimo set siamo state in parità per un bel pezzo, poi ci siamo fatte prendere dalla velocità della partita e il set è sfuggito. Quando subiamo dei punti consecutivi facciamo fatica a riprendere, ma ci stiamo lavorando. Ad inizio terzo set eravamo sotto e grazie a qualche cambio siamo riuscite a sbloccarci e trovando tanti punti di fila caricandoci tra di noi in campo”.