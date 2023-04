Akademia contro Cremona, Muzi: "Pronte ad una prestazione importante" - Tempostretto

Questa sera al Palazzetto Polivalente la Desi Shipping Akademia Messina affronta Cremona nel turno infrasettimanale

MESSINA – Entra nella fase caldissima la stagione della Desi Shipping Akademia Messina che, dopo un tour de force importante coronato da quattro vittorie, adesso si trova ad un passo dalla quinta posizione in classifica (l’ultima utile per ottenere la salvezza) ed ha tutte le carte in regola per poterci credere.

Sulla strada delle messinesi ad attenderla c’è un alto scontro durissimo: neanche il tempo di rifiatare dopo le fatiche di sabato in casa del Club Italia e stasera, con il turno infrasettimanale valido come terza giornata del girone di ritorno della poule play out, al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria (inizio alle ore 20:30) andrà in scena il match contro Cremona, compagine attualmente in seconda posizione, a quota 36 punti, a pari merito con Lecco.

Capitan Muzi: “Cremona tra le più forti della poule”

“Ci aspetta una partita molto complicata contro una delle compagini più forti di questa poule salvezza – così Margherita Muzi, capitano della Desi Shipping Akademia Messina – Già all’andata hanno dimostrato tutto il loro valore, testimoniato anche dalla posizione in classifica che attualmente occupano. Noi, però, abbiamo bisogno di punti e vogliamo continuare la nostra corsa, decisi anche a regalare un altro risultato importante al nostro meraviglioso pubblico.

Siamo consapevoli che non sarà affatto semplice perché anche loro devono fare punti per trovare tranquillità e, quindi, conterà tanto l’aspetto mentale oltre alla tenuta fisica. Ci aspettiamo anche questa volta il pubblico delle grandi occasioni: i nostri tifosi ci stanno regalando tante emozioni e vogliamo ricambiare il loro prezioso supporto con una prestazione importante”.

Il momento di Cremona e il precedente

Cremona nell’incontro dell’andata, giocato lo scorso 22 marzo, regolò Messina con un 3-0 frutto di una partita praticamente a senso unico, come testimoniato anche dai parziali dei set. La squadra allenata da coach Magri arriva da due vittorie consecutive (all’ultima d’andata per 3-2 contro Vicenza ed alla prima di ritorno contro Marsala), mentre nell’ultimo turno ha riposato, fattore sicuramente non da trascurare, considerato che le messinesi arrivano dalla lunga trasferta milanese e da una partita lunga e combattuta.

