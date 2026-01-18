Akademia Messina graziata da Melendugno, sarà pool promozione

Gruppo Formula 3 Messina torna alla vittoria in casa che mancava da novembre scorso, grazie a questo risultato il prossimo anno sarà ancora in Serie A2

MESSINA – Riesce in qualche modo l’impresa ad Akademia Sant’Anna che al PalaRescifina vince in rimonta al tie-break contro Melendugno. La formazione del presidente Costantino torna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive, non vinceva dal 7 dicembre dello scorso anno e in casa addirittura da fine novembre. La partita odierna ha visto le ragazze di coach Freschi iniziare bene, Melendugno è salita portandosi due set a uno avanti, e incassando un punto, poi Messina ha reagito contro la panchina di Melendugno visto che la squadra ha terminato con solo l’ex Joly sul taraflex del PalaRescifina rispetto al sestetto di partenza.

Coach Freschi manda in campo Rizzieri-Viscioni sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Felappi e Zoizji, centrali Landucci e Campagnolo con capitan Ferrara libero. Risponde coach Giunta con Avenia al palleggio e Colombino suo opposto, schiacciatrici l’ex Joly e Bulaich, centrali l’altra ex Babatunde e Riaprbelli con Morandini libero. A partita in corso tra le file peloritane in campo anche tutte le altre, stessa cosa dalla parte di Melendugno con coach Giunta che a fine terzo quarto ha praticamente cambiato tutto il sestetto che aveva iniziato la sfida.

Con questo risultato Messina appaia in classifica al quinto posto Marsala, vincente nella sfida contro Concorezzo, ma grazie al maggior numero di vittorie (7 contro 5) conquista il quinto posto e giocherà in pool promozione che significa essere certi anche l’anno prossimo di giocare in Serie A2. Tra le migliori dal lato di Messina Zojzi 23 punti, in doppia cifra anche Viscioni 16, Felappi 12 e Landucci 11. Migliore in campo la centrale Chiara Landucci.

Gruppo Formula 3 Messina – Melendugno 3-2

La partita inizia con la fast vincente di Campagnolo, subito Zojzi opera il break per Messina. Entrano in partita le ospiti che ribaltano la situazione passando a condurre sul 3-6, è poi il Gruppo Formula 3 che impatta sul 10-10. La squadra di Freschi scappa via sul 15-13 e coach Giunta chiede il primo time out, si rifà sotto Melendugno e sul 17-16, da 17-14, tocca a coach Freschi chiedere tempo. Nuova parità tra le due squadre sul 20 pari, a quel punto arrivano cinque punti consecutivi per Messina con due di Zojzi e tre di Landucci compreso il muro che chiude il primo parziale sul 25-20.

Nel secondo parziale stesso sestetto per Messina, Melendugno manda in campo Perfetto al posto di Joly. Iniziano meglio le pugliesi che scappano via 2-6. Reazione locale che tornano sotto sul 5-6, ma le ospiti scappano nuovamente via sul 5-9 e la panchina siciliana chiede time out. Non arriva la reazione e sotto 7-14 Messina fa entrare Colombo per Campagnolo per provare a sistemare qualcosa. Ancora Melendugno si invola e sull’8-16 coach Freschi spende il secondo time out. Le ospiti scappano via, Messina cambia la diagonale con l’ingresso straniero di Tisma-Galic, Melendugno si procura dodici palle set sul 12-24, prime due annullate poi chiude Colombino sul 14-25.

Come il primo il terzo set inizia con una fast di Campagnolo. Parziale equilibrato con le due squadre a giocare punto a punto fino al 7-7, poi tenta la fuga Melendugno: ace di Avenia e fast di Riparbelli per il 7-9. La replica con Viscioni e Zojzi per il nuovo pari. Nuovo break ospite ma ancora parità sull’11-11. Continua a spingere sull’acceleratore la squadra pugliese e crea un altro break con Riparbelli al servizio (11-13). Ricuce per la terza volta Gruppo Formula 3 ma il turno di battuta di Perfetto rimette distanza e sul 14-17 coach Freschi chiede time out. Al rientro non migliora la situazione con le ospiti che allungano 15-20 e arriva l’altro time out peloritano. La situazione si complica per Messina e sotto 16-23 ancora cambio sulla diagonale per coach Freschi. Inutile visto che Melendugno chiude 16-25.

Inizio pessimo per Messina nel quarto set, Melendugno scappa via 0-3 e la panchina siciliana ferma immediatamente il gioco. Al rientro altri due punti per le ospiti prima di trovare il colpo vincente di Viscioni che interrompe la striscia negativa. Dal 3-9 c’è la reazione delle peloritane che trovano quattro punti consecutivi, Messina torna sotto 11-13, poi un paio di errori rimetto avanti di quattro (11-15) le pugliesi, time out Gruppo Formula 3. Stavolta funziona e le siciliane impattano sul 17-17 con coach Giunta che chiede time out. In campo per Melendugno ora praticamente la panchina con Akademia che scappa via 21-19, altro time out pugliese e si riprende con le locali che arrivano velocemente al set point con Landucci sul 24-22. Annullati da Maruotti entrambi, errore in battuta di Bassi e terza chance per Messina, free ball sparata fuori da Viscioni. Arriva il match point per Melendugno, lo annulla Felappi (26-26). Seguono due errori al servizio, uno per parte, poi l’invasione di Perfetto e l’ace di Viscioni portano il set dalla parte di Messina sul 29-27.

Il tiebreak

Inizia meglio Messina nel quinto e decisivo set. Sempre contro la panchina di Melendugno, ma torna in campo Joly, Akademia scappa via 4-0 e cambia campo sull’8-4, rimonta la formazione pugliese con cinque punti consecutivi, Felappi mette un freno impattando 9-9. Zojzi rimette avanti Messina sul 10-9, si continua punto a punto fino al 13-13, Sturniolo manda fuori il servizio ed è match point per Akademia. Annulla con un mani out l’ex Joly, Viscioni fa 15-14, annullato perché Messina non batte in tempo dopo il fischio. Mura Viscioni e terzo match point per la formazione di casa, annulla ancora Bassi. Felappi mura Bassi, quarto match point per le locali, chiude Zojzi 18-16.

Tabellino

Parziali: 25-20, 14-25, 16-25, 29-27, 18-16.

Durata: 27′, 24′, 20′, 34′, 19′.

Arbitri: Marco De Orchi & Luca Pescatore, Luca Cardaci (videocheck).

Mvp: Chiara Landucci centrale di Gruppo Formula 3.

Gruppo Formula 3: Tisma 0, Rizzieri 2, Zojzi 23, Colombo 0, Felappi 12, Ferrara 0, Landucci 11, Viscioni 16, Campagnolo 9, Galic 0, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.

Melendugno: Colombino 12, Bassi 14, Avenia 4, Sturniolo 0, Morandini 0, Gianfico 3, Joly 6, Bulaich 4, Perfetto 9, Roserba 0, Maruotti 9, Babatunde 7, Riparbelli 9.

Allenatore: Simone Giunta. Secondo: Andrea Rotella.