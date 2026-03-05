Scurria: “La terrazza sospesa ci ricorda il tram volante. Di reale solo 71 milioni persi per l’I Hub”

Il candidato sindaco del centrodestra attacca l'ex giunta Basile

“Dopo quasi nove anni di amministrazione Deluca/Basile siamo ancora alla fase dei rendering, imprecisi e farlocchi, che disegnano una città lontana dalla realtà, e come un deja vu la Terrazza Sospesa ci riporta la memoria al mitologico Tram volante”. Lo dichiara Marcello Scurria con riferimento all’idea progettuale che riguarda la zona portuale di Messina.

“Mentre nelle ricostruzioni al computer dell’amministrazione scompaiono interi palazzi per rendere più suggestivo il progetto – sottolinea il candidato sindaco di centrodestra – di reale ci sono i fondi perduti per l’I-Hub. Ben 71 milioni di euro su cui è stato fatto calare un silenzio tombale. Ma è comunque evidente il fallimento amministrativo. Sulla terrazza sospesa che dire? Non ci servono ecomostri su cui passeggiare ma opere utili che rilancino il waterfront da nord a sud della città e rendano produttivo e attrattivo il nostro mare. Messina città del mare, tutto l’anno. Questa l’identità che manca al nostro territorio. Ne abbiamo le condizioni naturali alle quali dobbiamo affiancare progettualità e visione per uno sviluppo economico turistico e commerciale. Ai messinesi non bastano le realtà virtuali frutto dell’intelligenza artificiale diffuse come saldi di fine mandato – conclude Scurria -, a questa città serve un’amministrazione vera”.

Video su bus Atm

Scurria interviene anche su un altro tema: “Mi riferiscono molti cittadini che gli schermi montanti sugli autobus cittadini continuano a proporre all’utenza video istituzionali in cui figura l’ex presidente dell’Atm Carla Grillo. Considerato che la dottoressa Grillo si è dimessa dal suo ruolo di vertice aziendale per candidarsi al consiglio comunale, appare del tutto inopportuno che spazi pubblici siano ancora dedicati a chi, di fatto, è in campagna elettorale. Si chiede pertanto l’immediata interruzione dei suddetti video a bordo degli autobus”.