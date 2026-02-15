 Reggina-Acr Messina, Feola: "Contento e fiducioso, pareggio importante"

Reggina-Acr Messina, Feola: “Contento e fiducioso, pareggio importante”

Redazione

Reggina-Acr Messina, Feola: “Contento e fiducioso, pareggio importante”

Tag:

domenica 15 Febbraio 2026 - 17:33

Le parole del tecnico dopo il derby dello Stretto pareggiato 1-1

REGGIO CALABRIA – Le parole del tecnico Vincenzo Feola al termine del derby dello Stretto raccolte da Radio Studio 55: “Nel primo tempo loro meritavano qualcosa in più, nella ripresa invece abbiamo avuto tre palle gol e per imprecisione e frenesia non abbiamo chiuso la partita. Affrontavamo la squadra più forte del campionato, una corazzata. Dopo tutte queste vicissitudini non era facile. Sono contento e fiducioso. Sinceramente mi dispiace non averlo giocato, ho anche provato a entrare in campo… Sono le partite che preferisco, in cui contano anche i nervi. Quando giocavo i derby mi esaltavo. Questa cornice di pubblico ti trasmette tanta carica e stimoli che solitamente ti mancano. Reggina e Messina non c’entrano nulla con questa categorie, meritano ben altro. La tensione era normale, la posta in palio era troppo importante per noi e per loro. C’è stata la prestazione, dobbiamo lavorare per continuare così, il nuovo corso è appena iniziato. Il pareggio è importante per l’aspetto mentale e psicologico. La squadra ha qualità, ha fatto 36 punti e li merita tutti”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Vita da insegnante da Messina a Torino, “fare la maestra una vocazione” FOTO
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED