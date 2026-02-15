Reggina-Acr Messina, Feola: “Contento e fiducioso, pareggio importante”

Le parole del tecnico dopo il derby dello Stretto pareggiato 1-1

REGGIO CALABRIA – Le parole del tecnico Vincenzo Feola al termine del derby dello Stretto raccolte da Radio Studio 55: “Nel primo tempo loro meritavano qualcosa in più, nella ripresa invece abbiamo avuto tre palle gol e per imprecisione e frenesia non abbiamo chiuso la partita. Affrontavamo la squadra più forte del campionato, una corazzata. Dopo tutte queste vicissitudini non era facile. Sono contento e fiducioso. Sinceramente mi dispiace non averlo giocato, ho anche provato a entrare in campo… Sono le partite che preferisco, in cui contano anche i nervi. Quando giocavo i derby mi esaltavo. Questa cornice di pubblico ti trasmette tanta carica e stimoli che solitamente ti mancano. Reggina e Messina non c’entrano nulla con questa categorie, meritano ben altro. La tensione era normale, la posta in palio era troppo importante per noi e per loro. C’è stata la prestazione, dobbiamo lavorare per continuare così, il nuovo corso è appena iniziato. Il pareggio è importante per l’aspetto mentale e psicologico. La squadra ha qualità, ha fatto 36 punti e li merita tutti”.