Villa Sabin, chiusura temporanea per un palo pericolante

Messina. Dopo il problema dell'albero monumentale a Villa Mazzini, un altro stop momentaneo. Intervenuti i vigili del fuoco

MESSINA – Non solo Villa Mazzini, chiusa per un albero monumentale a rischio per effetto del maltempo. Ora l’amministrazione comunale comunica la chiusura temporanea di Villa Sabin per motivi di sicurezza. Un palo pericolante segnalato dal custode ha reso necessario lo stop.

L’amministrazione comunale spiega che “sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per garantire la rimozione del pericolo e la messa in sicurezza dell’area. La riapertura di Villa Sabin avverrà non appena gli accertamenti e gli interventi di sicurezza saranno completati. L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a rispettare la chiusura temporanea e ringrazia per la collaborazione”.

Foto di repertorio.