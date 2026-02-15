 Villa Sabin, chiusura temporanea per un palo pericolante

Villa Sabin, chiusura temporanea per un palo pericolante

Redazione

Villa Sabin, chiusura temporanea per un palo pericolante

domenica 15 Febbraio 2026 - 17:51

Messina. Dopo il problema dell'albero monumentale a Villa Mazzini, un altro stop momentaneo. Intervenuti i vigili del fuoco

MESSINA – Non solo Villa Mazzini, chiusa per un albero monumentale a rischio per effetto del maltempo. Ora l’amministrazione comunale comunica la chiusura temporanea di Villa Sabin per motivi di sicurezza. Un palo pericolante segnalato dal custode ha reso necessario lo stop.

L’amministrazione comunale spiega che “sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per garantire la rimozione del pericolo e la messa in sicurezza dell’area. La riapertura di Villa Sabin avverrà non appena gli accertamenti e gli interventi di sicurezza saranno completati. L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a rispettare la chiusura temporanea e ringrazia per la collaborazione”.

Foto di repertorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Vita da insegnante da Messina a Torino, “fare la maestra una vocazione” FOTO
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED