Decima giornata di campionato in A2 che vedrà Akademia Messina chiudere una settimana ricca di impegni in trasferta, inizio domenica alle ore 15

MESSINA – Terza partita in una settimana per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, le ragazze care al presidente Costantino hanno messo insieme due vittorie consecutive casalinghe, domenica scorsa contro Melendugno al tiebreak e nel turno infrasettimanale mercoledì vittoria contro il fanalino di coda Altino, domenica sono attese da una trasferta che le vedrà impegnate molto lontano dal caldo PalaRescifina in Piemonte sulle Alpi contro Monviso.

Monviso è attualmente secondo in classifica appaiata a Costa Volpino e ad un solo punto di distanza dalla capolista Perugia ed ha già osservato il proprio turno di riposo nel girone d’andata. La formazione piemontese viene da tre vittorie piene nelle ultime tre sfide: andando a ritroso ha superato Melendugno, prima Fasano e prima ancora ha ottenuto un importante successo esterno in casa di Trentino per 3 a 1.



Dopo quattro stagioni consecutive in Serie A1, la Wash4Green Monviso Volley riparte dalla Serie A2, categoria nella quale aveva conquistato la promozione nel 2022 vincendo il campionato. La retrocessione ha aperto una nuova fase per il club piemontese, che ha affidato la guida tecnica ad Andrea Giovi, affiancato da Claudio Basso nel ruolo di secondo allenatore e da Raffaele Grasso come scoutman.

La partita si giocherà al Pala Bus Company domenica 22 novembre alle ore 15, sarà trasmessa in diretta su Dazn e YouTube, con la direzione arbitrale di Denise Galletti e Fabio Pasquali. Non ci sono ex per questa sfida e nemmeno precedenti.

Le dichiarazioni pre partita in casa Akademia Messina

Leo Barbieri allenatore della Cosedil F3 Motors Akademia Messina alla vigilia ha dichiarato: “Monviso è una squadra costruita per stare nelle posizioni di vertice e lo sta dimostrando sul campo. Noi però arriviamo a questa sfida forti di due vittorie in tre giorni e, tornando a quanto ci siamo detti fin dall’inizio, andremo lì con la mente libera e con la voglia di giocarci tutto fino in fondo. Ho sempre sostenuto che sia sbagliato etichettare una partita come facile o difficile. Se guardiamo i risultati, ci rendiamo conto che la differenza la fa soprattutto la mentalità”.

Elisabeth Caruso schiacciatrice siciliana aggiunge: “Monviso è una delle due formazioni retrocesse dalla A1 nella scorsa stagione e ha allestito un roster di grande qualità per questo campionato. Basti pensare a giocatrici come Parini e Ricci, che hanno disputato l’ultima stagione nella massima serie. Abbiamo già iniziato a studiare le nostre avversarie perché ci aspetta una partita molto impegnativa, nella quale cercheremo di dare il massimo. Sappiamo che sarà una delle trasferte più lunghe della stagione, ma questo non ci condizionerà: anzi, sarà uno stimolo in più per scendere in campo con ancora maggiore determinazione, mettendo anima e corpo in ogni punto. Siamo concentrate, motivate e pronte ad affrontare Monviso“.