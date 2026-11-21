Il grande regista, che ha risposto alle domande di Tempostretto, presenta al Lux il film "Nessun dolore". La regista siciliana il documentario "Il cassetto segreto"

MESSINA – Terzo giorno del Festival dei Circoli del Cinema a Messina. Fino a domani, al Lux, si svolge la sesta edizione dela rassegna diretta da Marco Olivieri e promossa dal Cineforum Orione, con il contributo di Sicilia Film Commission, in collaborazione con Ficc (Federazione italiana circoli del cinema) e Ficc Sicilia e con il patrocinio del Comune di Messina.

Dopo la partecipazione appassionata del pubblico nei primi due giorni, stasera i protagonisti sono Gianni Amelio, uno dei più grandi registi a livello internazionale, e la regista Costanza Quatriglio, che saranno premiati per la loro carriera. Quest’ultima è direttrice artistica della sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia, dedicata al cinema documentario.

Gli incontri di oggi

Alle 18, oggi al Lux di Messina, è in programma il nuovo lavoro di Amelio, “Nessun dolore” (ingresso a pagamento), ed è previsto un incontro con il pubblico dopo la proiezione del film con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Alle 20.30 seguirà un “viaggio nella Sicilia letteraria del Novecento attraverso l’archivio di Giuseppe Quatriglio” grazie all’incontro con Costanza Quatriglio e la proiezione del suo documentario “Il cassetto segreto”.

Le nostre domande a Gianni Amelio

Lo sguardo sui migranti, sulle ferite universali dell’immigrazione, attraversa il suo cinema. La sensazione è ora che “Nessun dolore” racconti una sconfitta di noi cosiddetti occidentali. Un’occasione, nell’incontro, che si è perduta. È una lettura che sente vicina?

“Non vorrei essere pessimista a oltranza, ma quello che succede oggi nel mondo rispetto alle migrazioni mette preoccupazione e paura. Non è un problema che si può eludere con un rifiuto incondizionato, né costruendo muri e recinti. È questione non solo di umanità ma di recupero di risorse altrimenti perdute. La Storia ci insegna che i popoli si muovono e si muoveranno sempre per sfuggire alla miseria. Nel film viene citato “Furore”, uno dei libri più forti e sinceri scritti su questo tema. Non a caso è ambientato negli Stati Uniti, che in questo momento sono fra i baluardi più ottusi e crudeli verso chi arriva in cerca di una vita migliore”.

In un’intervista ha fatto un interessante parallelo tra il suo ultimo film e “Il ladro di bambini”, ormai un classico del 1992. Che cosa sente che li unisce?

“Anche in quegli anni si respirava un’aria di soprusi e di ingiustizie. Dentro quel mondo ostile si muovevano delle figure “innocenti”, un giovane carabiniere e due bambini. E il mondo intorno sembrava non accorgersi di loro se non per rimproverargli di esistere. Oggi quell’aria si è fatta ancora più pesante. Gli “estranei” che vengono per mare (spesso lasciandoci la vita) nelle nostre strade sono invisibili o apertamente sgraditi. Ma se per l’accoglienza basta il cuore, per il loro inserimento serve la politica. E non è un problema semplice in un’Europa disunita e in un mondo intero in bilico tra ingiustizie e guerre”.

Questo ritorno a Messina evoca le sue radici nel sud, così presenti nel suo cinema. La Calabria, la Sicilia, il passaggio a Roma… Quanto ha contato questo bagaglio esistenziale e formativo nel suo cinema così attento alle emozioni, tra intimità e attenzione all’altro da sé?

“Sono stato fortunato a nascere in un piccolo paese, San Pietro Magisano, quasi nascosto sotto la Sila. Penso di avere recepito, soprattutto dalle donne della mia famiglia, un’educazione e una sensibilità che mi hanno fatto diventare ricco umanamente, mentre vivevo un’infanzia dura e difficile. Non sarei la persona che sono senza i valori che mi ha insegnato la provincia rispetto alla grande città”.

Nel nostro scenario contemporaneo, quanto ancora il linguaggio del cinema può incidere sulla realtà? E quanto può trasformare il nostro modo di vedere le cose del mondo e la nostra interiorità?

“Il cinema conta ancora molto, anche se non è più al centro del nostro immaginario. Non si può pretendere che un film cambi il mondo, ma che sparga un seme positivo, di idee e di emozioni. In questo chi fa il mio mestiere ha una grande responsabilità, soprattutto verso le nuove generazioni. Non bisogna barare né diseducare. La regia (e la scrittura o la musica) sono un apprendimento e un dono. Non possiamo buttare all’aria un privilegio così grande, anche da spettatori”.

Un suo film che le piacerebbe che fosse riscoperto? E perché?

“Nessun dolore. Perché è il film più ricco che ho fatto, dove coesistono molti spunti di emozione. A vederlo più volte si scoprono sempre cose nuove”.

Il programma di domenica: Lucia Sardo interpreta Felicia Impastato

Alle 10.30: Il cinema che verrà. Distributori: No.Mad, NFilm, Cat People, presentazione listini e proiezione rullo trailer;

Alle 12.00: Universo Cineclub. Notizie dai circoli, intervengono Franco Pace del Donnafugata Film Festival, Biagio Interi del Circolo Albatros di Chiaramonte Gulfi, Pietro Barbera del Circolo del Cinema di Trapani, Francesco Torre dell’Associazione Arknoah, Elio Cassarini della Stella Maris di Gela, Tiziana Spadaro del Cineclub 262 di Modica;

Alle 16.00, Sezione Schermi Indipendenti. Il cinema che verrà. Anteprime: Alice nel paese dei coloni (Francia 2026, 105’) di Yanis Mhamdi. In sala Marco Olivieri e la palestinese Hana Barqawi, testimone diretta dell’occupazione israeliana. Ingresso gratuito.

Alle 20.30: La madre dei ragazzi, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Lucia Sardo, regia di Marcello Cappelli. Il monologo racconta la vita e la lotta di Felicia Impastato, interpretata nel film I cento passi dalla stessa Sardo. Spettacolo a pagamento.

Amelio e Quatriglio, foto di Claudio Iannone e Azzurra Primavera

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