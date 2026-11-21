Le richieste per 8 scuole della provincia: "Il tempo delle attese e dei rinvii è finito"

MESSINA – I rappresentanti d’Istituto e della Consulta provinciale degli studenti di nove scuole della Città metropolitana di Messina hanno presentato “un’istanza generale unitaria” a Palazzo dei Leoni, al termine dello sciopero di ieri mattina, venerdì 20 novembre.

Dopo la manifestazione, gli studenti hanno chiesto un incontro e di istituire un “tavolo tecnico permanente delle scuole superiori”. A comporlo dovrebbero essere i rappresentanti degli studenti, i dirigenti e i responsabili procedurali della Città metropolitana, così da monitorare e risolvere le criticità degli edifici scolastici.

Le 8 scuole nell’istanza

Nell’istanza sono state inserite 8 questioni specifiche, con tanto di raccolte firme e foto delle varie emergenze. Le scuole in questione sono l’IIS Borghese-Faranda di Patti, il Liceo scientifico e linguistico Archimede, l’IIS Manzoni di Mistretta, lo Jaci-Caio Duilio, l’Ainis, il Bisazza, il Merendino di Brolo e il Maurolico. Le questioni riguardano soprattutto le strutture, con problemi che vanno dai bagni alle infiltrazioni, dalla manutenzione agli impianti di climatizzazione, fino a cortili e spazi esterni.

Gli studenti: “Finito il tempo dei rinvii”

La componente studentesca “ha voluto lanciare un segnale chiaro e inequivocabile alle istituzioni: il tempo delle attese, dei rinvii e dei silenzi è finito. Il diritto allo studio non può essere subordinato a cantieri interminabili, aule fatiscenti o condizioni che mettono a rischio l’incolumità quotidiana di migliaia di ragazzi. Gli studenti hanno fatto la loro parte con responsabilità, rigore e spirito di proposta; ora la parola passa alle istituzioni, chiamate a dimostrare con atti concreti e tempi certi che la sicurezza e la dignità delle scuole del territorio sono una reale priorità politica e amministrativa”.