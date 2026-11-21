Palermo e Messina riconosciuti "organismi intermedi" del Pr Fesr Sicilia 21-27. Finanziati 26 progetti in 9 Comuni dell'area metropolitana peloritana

MESSINA – La giunta regionale ha approvato gli schemi di convenzione che riconosco a Palermo e Messina il ruolo di “organismi intermedi” del Pr Fesr Sicilia 21-27. Le due aree urbane funzionali (Fua) potranno così gestire e controllare direttamente gli interventi selezionati nell’ambito delle strategie territoriali. Nell’ambito delle risorse Fua, a Palermo spettano 138,9 milioni di euro, con progetti in 31 Comuni. A Messina, invece, circa 62 milioni.

Nel comunicato della Regione Siciliana si parla di un’area di “323 chilometri quadrati, con nove comuni e una popolazione di oltre 250mila abitanti (cifre dossier statistico 2023). L’ente capofila è l’Amministrazione municipale della città dello Stretto. I principali ambiti di intervento riguardano la viabilità, la mobilità e il trasporto (prevista, fra l’altro, l’acquisizione di nuovi tram da parte del comune di Messina), il miglioramento delle reti idriche, l’efficientamento energetico, la prevenzione dei rischi, la gestione delle emergenze, gli spazi a verde, l’edilizia residenziale pubblica, la riqualificazione edilizia e dei beni storici, la realizzazione di strutture dedicate all’enogastronomia e ai grandi eventi”.

Fondi Fua: gli interventi nel messinese

Nel luglio 2025 l’Assemblea dei sindaci dell’Area funzionale urbana di Messina (Messina, Venetico, Villafranca, Spadafora Saponara, Rometta, Itala, Scaletta, Alì Terme) aveva approvato il piano di interventi. In particolare, si prevedono a Messina l’acquisto di dieci nuove vetture tranviarie e 10 autobus a idrogeno a emissione zero; l’ampliamento del parcheggio multimodale di via La Farina; il progetto per il pre- trattamento del rifiuto urbano residuo (Rur) proveniente dalla raccolta differenziata della città di Messina e dei Comuni della Ssr Messina Area metropolitana. E ancora: la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Messina, il completamento del collegamento fra Saponara e Rometta, il recupero del castello medievale di Venetico Superiore e molti altri interventi nell’area degli otto Comuni.