 Akademia Messina inizia da ultima la scalata in pool promozione

lunedì 19 Gennaio 2026 - 11:30

Le atlete di coach Freschi, certe della permanenza in A2, iniziano la seconda fase da quota 5 punti. Primo posto a 13 lunghezze, per i playoff basta evitare l'ultimo posto

MESSINA – Gruppo Formula 3 Messina chiude la stagione regolare, 18 partite, con il colpo di reni finale che la manda in pool promozione ed evita la pool salvezza e lo spauracchio di non conoscere il proprio destino ancora per mesi rischiando anche la retrocessione. Terza pool promozione consecutiva dopo la pool salvezza del primo anno in assoluto in Serie A2.

La squadra ormai di coach Matteo Freschi, il 9 novembre scorso la prima panchina siciliana per lui, nel girone di ritorno non ha brillato: tre vittorie, di cui una sola piena da tre punti, e cinque sconfitte consecutive e senza portare a casa neanche un punto di un’eventuale sconfitta al tiebreak. 637 i punti fatti contro i 717 subiti al ritorno, nell’andata l’andamento era stato leggermente negativo ma è peggiorato. Come anche il conto dei sei vinti persi, all’andata 16-17 il rapporto mentre al ritorno 12-19.

A guardare nel complesso tutto il periodo fin qui del nuovo coach sulla panchina le vittorie sono state cinque, tre di queste da tre punti, ma le sconfitte sei sempre da 0 punti. Una squadra quella messinese che ha subito degli addii che hanno rivoluzionato la squadra, oltre a coach Bonafede sono andate via da Messina Milanova e successivamente Carcaces e Rastelli. La squadra cara al presidente Costantino ha attraversato momenti di difficoltà e solite frizioni con l’amministrazione per l’utilizzo dell’impianto, ma l’obiettivo della salvezza per riprogrammare con calma è stato raggiunto.

Akademia in Pool Promozione

La Pool Promozione vedrà al via dieci squadre: C.B.L. Costa Volpino (18 punti), Valsabbina Millenium Brescia (16), Cda Volley Talmassons Fvg (15), SMI Roma Volley (14), Narconon Volley Melendugno (13), Nuvolì Altafratte Padova (11), Itas Trentino (10), Olio Pantaleo Volley Fasano (10), Futura Giovani Busto Arsizio (8), Gruppo Formula 3 Messina (5).

La vincente della Pool è promossa direttamente in serie A1. Le squadre piazzate dalla 2ª alla 9ª posizione si giocheranno, con la formula dei playoff, il secondo posto disponibile nella massima serie. Gruppo Formula 3 sfiderà in partite di andata e ritorno, il cui girone sarà svelato nelle prossime ore, Brescia, Talmassons, Padova, Fasano e Busto Arsizio.

In Pool Salvezza a giocarsi la permanenza in serie A2 per la prossima stagione: Tenaglia Abruzzo Altino Volley (18 punti), Panbisco’ Leonessa Altamura (17), Clai Imola Volley (13), Marsala Volley (10), Club Italia (10), Clerici Auto Concorezzo (9), Trasporti Bressan Offanengo (9), e’piu’ Casalmaggiore (7), Volley Modena (3). Le ultime tre squadre classificate alla fine di un girone di andata e ritorno retrocedono in serie A3.

