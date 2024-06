Akademia Messina, Linda Cabassa nuovo volto per l’attacco

Sale a 12 il conto delle tesserate di Akademia per la prossima stagione. La giovane schiacciatrice ex Martignacco e San Giovanni rientra da un infortunio

MESSINA – Ultimi innesti in casa Akademia nell’allestimento del roster per la prossima stagione sportiva. Per rinforzare la batteria delle attaccanti laterali, ingaggiata la talentuosa Linda Cabassa, la scorsa annata alla Consolini Volley di San Giovanni in Marignano. Nel suo stesso ruolo trova la confermata Aurora Rossetto e la nuova arrivata Chiara Mason, ma probabilmente arriverà ancora un tassello in attacco.

Originaria di Verbania, 179 cm, la giovanissima schiacciatrice classe 2004, impiegabile anche come opposto, è reduce da un brutto infortunio al ginocchio sinistro che l’ha tenuta lontano dai terreni di gioco per l’intera stagione ma che ha ormai pienamente recuperato. Il paragone per caratteristiche, giovane età e numero che indosserà, #1, porta in direzione di Valeria Battista che lo scorso anno fece molto bene a Messina. In riva allo Stretto ritroverà Dalila Modestino, Bibiana Guzin e Giorgia Caforio. Le prime due, sue compagne a Martignacco nella stagione 2022/23, mentre l’ultima a San Giovanni in quella passata.

Il passato di Linda Cabassa

Cresciuta nell’Asd Rosaltiora, contestualmente al cammino vissuto nelle varie categorie giovanili, fa il suo esordio in prima squadra nell’anno della promozione in C del club piemontese. Nonostante la precoce età, sono già chiare a tutti le sue qualità; è Novara a cogliere al volo l’occasione e a tesserarla per due stagioni.

Nel 2020, si trasferisce alla Volleyrò Casal de’ Pazzi. Nella capitale, fra B1 e campionati giovanili, Linda è protagonista di uno Scudetto under 17. Nell’estate del 2021 viene convocata da coach Barbolini per svolgere la preparazione atletica con la Savino del Bene Scandicci mentre, l’anno successivo, firma il suo primo contratto in serie A2 con la Libertas Martignacco. Con la società friulana, Linda totalizza 20 presenze, 43 set giocati e 103 punti (88 in attacco con il 32,4 %, 8 muri e 7 ace). Nella scorsa estate il passaggio alla Consolini Volley e l’infortunio, proprio alla prima stagionale, nella gara vinta a Offanengo (1-3) in cui la schiacciatrice piemontese fa in tempo a realizzare dodici punti, prima di dover abbandonare il campo per il resto del torneo.

Roster Akademia 2024/2025

Palleggiatrici: Giulia Carraro (1994), Ambra Trevisiol (1992).

Schiacciatrici: Aurora Rossetto (1997, confermata), Chiara Mason (2000), Linda Cabassa (2004).

Centrali: Dalila Modestino (1998, confermata), Rossella Olivotto (1991), Maria Adelaide Babatunde (1998), Bibiana Guzin (2004).

Opposte: Bintu Diop (2002).

Libero: Maria Chiara Norgini (1998), Giorgia Caforio (1994).

In uscita

Palleggiatrici: Giulia Galletti (1999), Ilaria Michelini (1999).

Schiacciatrici: Valeria Battista (2001) a Macerata, Jessica Joly (2000) a Melendugno, Giulia Felappi (2002).

Centrali: Melissa Martinelli (1993) ritirata, Greta Catania (2004) a Mondovì, Valentina Mearini (1994).

Opposte: Kelsie Payne (1995).

Libero: Marianna Maggipinto (1996) a Padova, Sara Ciancio (1999).