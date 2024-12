Akademia Messina mantiene l’imbattibilità. Bonafede: “Oggi la vittoria vale triplo”

L'allenatore di Messina ammette le difficoltà tra giornata no e qualche acciacco fisico. In conferenza stampa anche il capitano Carraro e per Costa Volpino il posto 4 Buffo

MESSINA – Akademia Sant’Anna mantiene inviolato il PalaRescifina e nonostante conquisti solo due punti è difficile dopo la bella battaglia vissuta parlare di un punto perso. Costa Volpino si è dimostrata una degnissima rivale e Akademia ha mostrato, nonostante le difficoltà fisiche evidente dei primi parziali, sicuramente causa anche delle tante partite ravvicinate che sta disputando, di essere superiore mentalmente oltre che tecnicamente.

Queste le dichiarazione di coach Fabio Bonafede, allenatore di Akademia Sant’Anna, nel post partita: “Serate così possono capitare, siamo arrivati stanchi all’evento e non è solo un problema di partita. All’inizio si è visto come non riuscissimo a fare le cose che solitamente ci vengono bene, nell’economia di un campionato vittorie come queste, dove riesci a vincere non essendo al meglio, valgono triplo. Senza nessun timore di smentita dico che Giulia (Carraro, ndr) è il miglior palleggiatore di A2, il valore dei singoli comunque nella nostra squadra è messo al servizio di tutti. Oggi siamo venuti fuori perché siamo squadra. Costa Volpino fa una bella pallavolo e noi avevamo qualche problema e non è un alibi, e se avessimo perso non l’avrei detto, ma Mason stava molto male con la schiena. Quando la partita si è accesa, e ho fatto di tutto per accenderla, con qualche urlo è cambiata. Degli arbitri non parlo, quest’anno ho fatto un fioretto, quello che è successo comunque l’avete visto tutto. Stasera la ricezione non ha funzionato, siamo andati sulle montagne russe con percentuali basse nei primi parziali. Stasera sono due punti guadagnati come lo erano stati all’andata. È vero siamo contati e la società sta lavorando, lo siamo negli allenamenti ma nelle squadre di testa se guardate in partita poi giocano sempre le stesse. La Coppa Italia che ci aspetta è un qualcosa di diverso, deve essere un premio ma non la prendiamo sotto gamba, ovvio che il campionato è un’altra cosa e non dobbiamo confonderle”.

Giulia Carraro, capitano e palleggiatrice Akademia Sant’Anna: “Gli arbitri oggi non ci hanno aiutato nelle scelte ma ci hanno fatto arrabbiare, eravamo tutte abbastanza arrabbiate dopo i due set persi. Ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette ‘non la vogliamo perdere’. Oggi abbiamo un pochino faticato, non voglio dar la colpa alla ricezione, ci può stare una giornata un po’ più difficile con stanchezza e gambe che non vanno, dal terzo abbiamo migliorato ma è stata più la voglia di portare il risultato a casa. Nei primi due set loro hanno spinto bene e non riuscivamo a concludere come volevamo e siamo rimaste un po’ sorprese, quel momento di nervoso ci ha aiutato. Voglio sottolineare che il pubblico c’è e sono numeri uno quei pochi che ci sono sempre, però per essere primi in classifica forse sono ancora un po’ pochini e mi dispiace questo. Vorrei vedere più pubblico e partecipazione, stiamo facendo vedere che siamo una bella squadra e loro potrebbero essere quel settimo giocatore in campo. Noi siamo un bellissimo gruppo, siamo unite tutte quante e vogliamo far bene e raggiungere il nostro obiettivo e la panchina è sempre pronta”.

Simone Buffo, schiacciatrice di Costa Volpino: “Grazie per i complimenti, abbiamo disputato una gara di buon livello, in questo campo è difficile portare via punti siamo stati brave nei primi due set a metterle sotto pressione, poi ci siamo perse nella ricezione e qualche errore qua e là. Contenta di come siamo entrate in campo, abbiamo dimostrato di avere grande carattere, poi è venuta fuori la Messina che conosciamo, avremmo voluto portare a casa punti in più, ma nel complesso siamo contente. Non è stato un inizio di campionato semplice, dovevamo aggregarci e abbiamo avuto una serie di vittorie consecutive che ci hanno aiutato. Nel terzo, quarto e quinto set è venuto meno il nostro attacco, il muro di Messina è tosto e questo ci ha portato a non forzare per non subire punto diretto, era una tattica non avevamo paura del loro muro. Oggi cinque set come anche negli altri turni, la stanchezza si sta facendo sentire. Nella nostra squadra tutte siamo pronte per entrare e giocare, devo fare i complimenti a chi sta fuori che è il ruolo più difficile di entrare a freddo e dare il proprio contributo”.

