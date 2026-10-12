Akademia Messina muove la classifica, i risultati e la nuova graduatoria in A2

Manca l'appuntamento col primo successo stagionale Akademia Sant'Anna che mostra buone individualità ma ancora alcune lacune

Nella seconda giornata di campionato l’Akademia Sant’Anna ottiene un punto ma non riesce a vincere la prima partita casalinga contro il Club Italia. Per la formazione di coach Leonardo Barbieri una partita di inseguimento con le azzurrine che lottavano e scappavano via con gli allunghi a fine primo e terzo set e Messina che alzando e mantenendo il livello si riportava sotto vincendo secondo e quarto set. Nel tiebreak poi il copione si è ripetuto con Club Italia che tornava a vita e Messina che senza inseguire fatica un po’ in campo.

Errori di gioventù, inesperienza ma anche va detto poca amalgama visto che qualche situazione un gruppo più affiatato (la straniera Henderson è arrivata da sole due settimane) e che ha giocato più partite gestirebbe sicuramente meglio. Sulle individualità poco da dire perché nella serata di domenica cinque pallavoliste peloritane sono andate in doppia cifra: top scorer della gara alla pari Bellia ed Henderson, le due bande a quota 23, segue l’opposta Lindgren a 15 e le centrali Quero e Pegoraro rispettivamente a 15 e 11. Inoltre coach Barbieri ha dato spazio a tutte le ragazze cambiando volto alla sua squadra a seconda delle esigenze e proponendo spesso il cambio sulla diagonale con Guiducci e Lindgren che lasciavano spazio a Colombano e Peroni/Caruso, che le ultime due che stanno provando quel ruolo nelle ultime settimane.

Le carenze di Akademia non sono quindi sulle individualità ma sul mantenere sempre un rapporto costante che non porti a cali improvvisi che poi diventano difficili da recuperare in questa categoria anche contro squadre giovani come può essere il Club Italia. Un campionato che non fa sconti e non concede neanche troppe pause o possibilità di prepararsi in settimana, il taraflex dovrà essere allenante e si prevedono settimane in cui la squadra potrà ancora non esprimersi al meglio. Già in questa settimana arriverà il primo turno infrasettimanale che vedrà Messina far visita a Costa Volpino, formazione che dopo due giornate è a punteggio pieno, domenica poi seguirà altra trasferta in Trentino, altra formazione a sei punti dopo due gare. Il campionato procede implacabile e Akademia ha qualcosa da sistemare, c’è bisogno di tempo e le atlete hanno tutte le potenzialità per essere protagoniste.

Risultati 2ª giornata

Cremonese – Altino 3-0

Marsala – Busto Arsizio 0-3

Roma – Costa Volpino 1-3

Perugia – Altamura 3-0

Akademia – Club Italia 2-3

Monviso – Padova 1-3

Fasano – Offanengo 2-3

Trentino – Imola 3-2

Riposava Melendugno

Classifica serie A2 femminile

Itas Trentino 6

Costa Volpino 6

Padova 6

Busto Arsizio 6

Monviso 3

Perugia 3

Cremonese 3

Roma 3

Altamura 3

Imola 3

Club Italia 2

Offanengo 2

Fasano* 1

Messina 1

Melendugno* 0

Altino 0

Marsala 0

*una partita in meno