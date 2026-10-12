Basket School Messina festeggia in casa, Barcellona vince lo scontro al vertice con Angri

Nella terza giornata di campionato in Serie B Interregionale cade fuori casa tra le messinesi il Milazzo sul campo di Sora

La Via Lattea Messina Basket School concede il bis e festeggia la prima vittoria casalinga della stagione. Al PalaTracuzzi la formazione di coach Pippo Sidoti supera Marigliano per 77-69, centrando il secondo successo consecutivo in campionato dopo il blitz di Rende. Una prestazione di squadra, costruita con pazienza dopo un avvio complicato e impreziosita dalla personalità mostrata nei delicati momenti finali, quando gli ospiti riescono a rientrare in partita. Ancora una volta protagonista Gojkovic, per lui 16 punti e 8 rimbalzi e un contributo fondamentale nello strappo decisivo. Ma il successo porta la firma dell’intero gruppo, con Beltadze, Keita, Dancetovic e Marinelli in doppia cifra e tutti i giocatori impiegati capaci di andare a segno. Partecipazione collettiva e vittoria arrivata nonostante il 3/18 dall’arco.

Buone notizie anche da Barcellona che resta al comando del girone F insieme a Gela e Academy Catanzaro. I giallorossi hanno avuto la meglio in una partita sulla carta importante, visto che affrontavano Angri che fin qui come i longanesi aveva sempre vinto. L’incontro che si è concluso sul 76-67 ha visto Barcellona scappare via in modo deciso nel primo quarto, la reazione parziale di Angri prima del riposo lungo riaccendeva la gara, ma i siciliani restavano avanti e gestivano il vantaggio. Sconfitta la Svincolati Milazzo che impegnata a Sora, prima di questa giornata ancora a zero punti, sfida dai parziali altalenanti con le due formazioni che dominavano a turno i primi tre quarti. Nel finale equilibratissimo i mamertini cedevano per 80-76.

Basket School Messina – Marigliano 77-69

Pippo Sidoti sceglie il quintetto con Maiorana, Dancetovic, Lomele, Samardzic e Keita. Marigliano approccia bene e La Via Lattea Messina fatica inizialmente a trovare la via del canestro. Il primo periodo è in salita sin da subito, con le triple di Pelucchini e Caroè che spingono gli ospiti sul 3-10 (per Messina segna Keita). Sidoti deve rinunciare subito a Samardzic per due falli e ricorre al timeout per riordinare le idee, ma il primo quarto resta ostico e La Via Lattea fa fatica a trovare canestri dal campo. La bomba fortunosa di Di Giuliomaria e il canestro di Beltadze sono il preludio all’ingresso in campo di Marinelli e Melvin, con Marigliano che va sul 9-17 dopo il libero di Verazzo. I canestri di Iannone e Beltadze e le bombe di Baldares e Dancetovic chiudono il primo quarto sul 15-22.

Nel secondo periodo cambia l’inerzia della gara. Marinelli si prende la scena con due accelerazioni vincenti, trovando anche i primi canestri dal campo del suo campionato. È un’energia contagiosa: Melvin colpisce dalla distanza, Beltadze firma il pareggio e Keita completa il sorpasso dalla lunetta (26-25), in un momento in cui Messina fa i conti con i problemi di falli di Samardzic, Dancetovic e Maiorana (due) e Gojkovic (tre). I giallorossi crescono anche in difesa, mentre Marinelli continua a guidare la squadra con personalità. Marigliano risponde e controsorpassa con Verazzo e Capocotta, ma nel finale Keita e Melvin confezionano il 33-29 con cui si va all’intervallo lungo.

Dopo la pausa, la partita resta combattuta. Due canestri di Keita e quattro di Beltadze consentono ai peloritani di mantenere il controllo, nonostante le risposte di Baldares, Capocotta e Caroè (46-43 a metà quarto). Quando gli ospiti passano di nuovo in vantaggio con il solito Capocotta (46-47), Dancetovic risponde e Gojkovic a sale in cattedra: il lungo serbo diventa riferimento prezioso sui due lati del campo, recuperando palloni e catturando rimbalzi. Due canestri consecutivi, seguiti dal gioco da tre punti di Dancetovic, aprono il primo vero solco sul 57-49 quando si entra nell’ultimo minuto. Nel finale di quarto arrivano ancora punti da Gojkovic e Samardzic per il 61-51.

La Via Lattea Messina sembra poter gestire il vantaggio anche nell’ultimo parziale. Gojkovic stoppa Iannone, cattura un rimbalzo offensivo e favorisce l’allungo, con Maiorana che firma il +12. L’asse tra i due funziona e i padroni di casa restano avanti in doppia cifra con il serbo che piazza quattro canestri consecutivi, ma Marigliano non si arrende. I campani approfittano di un momento di difficoltà dei padroni di casa e, trascinati da Capocotta e Caroè, risalgono fino al 69-64 a poco più di quattro minuti dalla sirena (break di 0-6 in 38”). È il passaggio più delicato della serata, Capocotta fa -3 e Sidoti rimanda in campo Marinelli, Lomele e Beltadze. Gojkovic fa 1/2, Di Giuliomaria mette la tripla del -1 (70-69 a 2’42”), ma Messina torna alla grande: difende forte, non subisce più canestri e chiude con un break di 7-0 firmato dal canestro di personalità di Marinelli, dalle difese di Lomele, daii liberi di Dancetovic e dal sigillo sulla sirena di Gojkovic per il definitivo 77-69.

Risultati e classifica B Interregionale

Risultati 3ª giornata

Matese – Sarno 69-75

Sora – Svincolati Milazzo 80-76

Gela – Benevento 75-74

Barcellona Basket – Angri 76-67

Academy Catanzaro – Rende 79-69

Basket School Messina – Marigliano 77-69

Ragusa – Termoli 77-78

Classifica girone F

Gela, Barcellona, Academy Catanzaro 6

Sarno, Basket School Messina, Termoli, Angri, 4

Milazzo, Benevento, Sora 2

Matese, Rende, Ragusa, Marigliano 0