 Basket School Messina festeggia in casa, Barcellona vince lo scontro al vertice con Angri

Basket School Messina festeggia in casa, Barcellona vince lo scontro al vertice con Angri

Simone Milioti

Basket School Messina festeggia in casa, Barcellona vince lo scontro al vertice con Angri

Tag:

lunedì 12 Ottobre 2026 - 10:52

Nella terza giornata di campionato in Serie B Interregionale cade fuori casa tra le messinesi il Milazzo sul campo di Sora

La Via Lattea Messina Basket School concede il bis e festeggia la prima vittoria casalinga della stagione. Al PalaTracuzzi la formazione di coach Pippo Sidoti supera Marigliano per 77-69, centrando il secondo successo consecutivo in campionato dopo il blitz di Rende. Una prestazione di squadra, costruita con pazienza dopo un avvio complicato e impreziosita dalla personalità mostrata nei delicati momenti finali, quando gli ospiti riescono a rientrare in partita. Ancora una volta protagonista Gojkovic, per lui 16 punti e 8 rimbalzi e un contributo fondamentale nello strappo decisivo. Ma il successo porta la firma dell’intero gruppo, con Beltadze, Keita, Dancetovic e Marinelli in doppia cifra e tutti i giocatori impiegati capaci di andare a segno. Partecipazione collettiva e vittoria arrivata nonostante il 3/18 dall’arco.

Buone notizie anche da Barcellona che resta al comando del girone F insieme a Gela e Academy Catanzaro. I giallorossi hanno avuto la meglio in una partita sulla carta importante, visto che affrontavano Angri che fin qui come i longanesi aveva sempre vinto. L’incontro che si è concluso sul 76-67 ha visto Barcellona scappare via in modo deciso nel primo quarto, la reazione parziale di Angri prima del riposo lungo riaccendeva la gara, ma i siciliani restavano avanti e gestivano il vantaggio. Sconfitta la Svincolati Milazzo che impegnata a Sora, prima di questa giornata ancora a zero punti, sfida dai parziali altalenanti con le due formazioni che dominavano a turno i primi tre quarti. Nel finale equilibratissimo i mamertini cedevano per 80-76.

Basket School Messina – Marigliano 77-69

Pippo Sidoti sceglie il quintetto con Maiorana, Dancetovic, Lomele, Samardzic e Keita. Marigliano approccia bene e La Via Lattea Messina fatica inizialmente a trovare la via del canestro. Il primo periodo è in salita sin da subito, con le triple di Pelucchini e Caroè che spingono gli ospiti sul 3-10 (per Messina segna Keita). Sidoti deve rinunciare subito a Samardzic per due falli e ricorre al timeout per riordinare le idee, ma il primo quarto resta ostico e La Via Lattea fa fatica a trovare canestri dal campo. La bomba fortunosa di Di Giuliomaria e il canestro di Beltadze sono il preludio all’ingresso in campo di Marinelli e Melvin, con Marigliano che va sul 9-17 dopo il libero di Verazzo. I canestri di Iannone e Beltadze e le bombe di Baldares e Dancetovic chiudono il primo quarto sul 15-22.

Nel secondo periodo cambia l’inerzia della gara. Marinelli si prende la scena con due accelerazioni vincenti, trovando anche i primi canestri dal campo del suo campionato. È un’energia contagiosa: Melvin colpisce dalla distanza, Beltadze firma il pareggio e Keita completa il sorpasso dalla lunetta (26-25), in un momento in cui Messina fa i conti con i problemi di falli di Samardzic, Dancetovic e Maiorana (due) e Gojkovic (tre). I giallorossi crescono anche in difesa, mentre Marinelli continua a guidare la squadra con personalità. Marigliano risponde e controsorpassa con Verazzo e Capocotta, ma nel finale Keita e Melvin confezionano il 33-29 con cui si va all’intervallo lungo.

Dopo la pausa, la partita resta combattuta. Due canestri di Keita e quattro di Beltadze consentono ai peloritani di mantenere il controllo, nonostante le risposte di Baldares, Capocotta e Caroè (46-43 a metà quarto). Quando gli ospiti passano di nuovo in vantaggio con il solito Capocotta (46-47), Dancetovic risponde e Gojkovic a sale in cattedra: il lungo serbo diventa riferimento prezioso sui due lati del campo, recuperando palloni e catturando rimbalzi. Due canestri consecutivi, seguiti dal gioco da tre punti di Dancetovic, aprono il primo vero solco sul 57-49 quando si entra nell’ultimo minuto. Nel finale di quarto arrivano ancora punti da Gojkovic e Samardzic per il 61-51.

La Via Lattea Messina sembra poter gestire il vantaggio anche nell’ultimo parziale. Gojkovic stoppa Iannone, cattura un rimbalzo offensivo e favorisce l’allungo, con Maiorana che firma il +12. L’asse tra i due funziona e i padroni di casa restano avanti in doppia cifra con il serbo che piazza quattro canestri consecutivi, ma Marigliano non si arrende. I campani approfittano di un momento di difficoltà dei padroni di casa e, trascinati da Capocotta e Caroè, risalgono fino al 69-64 a poco più di quattro minuti dalla sirena (break di 0-6 in 38”). È il passaggio più delicato della serata, Capocotta fa -3 e Sidoti rimanda in campo Marinelli, Lomele e Beltadze. Gojkovic fa 1/2, Di Giuliomaria mette la tripla del -1 (70-69 a 2’42”), ma Messina torna alla grande: difende forte, non subisce più canestri e chiude con un break di 7-0 firmato dal canestro di personalità di Marinelli, dalle difese di Lomele, daii liberi di Dancetovic e dal sigillo sulla sirena di Gojkovic per il definitivo 77-69.

Risultati e classifica B Interregionale

Risultati 3ª giornata

Matese – Sarno 69-75
Sora – Svincolati Milazzo 80-76
Gela – Benevento 75-74
Barcellona Basket – Angri 76-67
Academy Catanzaro – Rende 79-69
Basket School Messina – Marigliano 77-69
Ragusa – Termoli 77-78

Classifica girone F

Gela, Barcellona, Academy Catanzaro 6
Sarno, Basket School Messina, Termoli, Angri, 4
Milazzo, Benevento, Sora 2
Matese, Rende, Ragusa, Marigliano 0

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Screen Talk, seconda puntata a Messina con “The Social – Il prezzo della verità”
Regione siciliana, concorsi e assunzioni a pioggia: 3641 posti nel 2026-28
“Rinviata ancora la riapertura della piscina Campagna, serve programmazione”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED