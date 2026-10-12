Il medico messinese Giuseppe Zagami nuovo vicesegretario nazionale della Fimmg

Il sindacato rappresenta i professionisti di medicina generale in Italia. Lavorerà al fianco del nuovo segretario Niccolò Biancalani

MESSINA – Giuseppe Zagami è stato eletto vicesegretario nazionale della Fimmg, il sindacato che rappresenta i medici di medicina generale in Italia. Un successo per il professionista messinese e per la “squadra” peloritana, guidata dal segretario provinciale Aurelio Lembo. Zagami è stato eletto durante l’85esimo congresso a Villasimius, culminato con la vittoria del 44enne Niccolò Biancalani, medico di Prato. Sarà quest’ultimo, quindi, a succedere a Silvestro Scotti nel ruolo di segretario generale del sindacato. Scotti, invece, sarà presidente.

L’esecutivo di Fimmg ha otto componenti. Sono Pier Luigi Bartoletti, Carlo Curatola, Antonio Pio D’Ingianna, Alessandro Dabbene, Noemi Lopes, Enrico Peterle, Alessandro Rubino e appunto Giuseppe Zagami. L’età media dei membri è 48 anni. Non si tratta di un dato da poco, anzi racconta “la volontà di coniugare energie nuove, competenze, esperienza e capacità di rappresentanza”. E lo fa in un momento in cui la medicina generale deve affrontare non poche problematiche, tra cui la fuga dei medici, una popolazione sempre più vecchia e la sfida delle case di comunità.