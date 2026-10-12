L’Asd Olympus propone attività gratuite di karate per il benessere psicofisico e l’inclusione

Il progetto, dal titolo “Karate kid for inclusion”, utilizza il karate e i suoi principi come metodo di educazione. Appuntamento domenica 25 ottobre mattina

MESSINA – Prende ufficialmente il via il progetto “Karate kid for inclusion”, l’iniziativa dell’Asd Olympus finanziata dall’Agenzia Italiana per la gioventù nell’ambito del programma ESC (European Solidarity Corps): l’associazione, nelle prossime settimane, implementerà una serie di attività gratuite per promuovere il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani, utilizzando il karate e i suoi principi come metodo di educazione non formale, non violento e basato sul rispetto reciproco.

Fra queste, un appuntamento aperto anche al pubblico domenica 25 ottobre, per conoscere il karate e la sua importanza nell’inclusione, dalle 10 alle 12:30 presso la palestra all’Annunziata (Viale Annunziata 90, complesso Darifarma). Le attività, sempre gratuite e che verranno annunciate e sponsorizzate man mano, includeranno laboratori educativi e sportivi ispirati ai principi del karate, laboratori digitali, azioni di volontariato e attività di utilità sociale sul territorio, e attività legate alla sostenibilità ambientale e alla cura degli spazi comuni.

Il messaggio dell’Asd Olympus

«Con questo progetto vogliamo rispondere a un bisogno concreto del territorio di Messina, offrendo ai giovani uno spazio educativo, inclusivo e accessibile in cui lo sport diventa uno strumento di crescita personale e sociale – commentano i volontari dell’Asd – In particolare, il progetto nasce dall’osservazione delle difficoltà che molti adolescenti e giovani con minori opportunità incontrano nell’accesso ad attività sportive strutturate e di qualità, con conseguenze sul benessere psicofisico, sulla socializzazione e sul senso di appartenenza alla comunità».

«In questo contesto, il karate viene inteso non come disciplina competitiva, ma come strumento educativo capace di trasmettere valori fondamentali quali autocontrollo, rispetto, disciplina, solidarietà e consapevolezza di sé – concludono – Quindi, per favorire la socializzazione e contrastare fenomeni di isolamento ed esclusione sociale».