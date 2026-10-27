Akademia Messina ospita Busto Arsizio, Rolando: “Concentriamoci su noi stesse”

Mercoledì 28 ottobre al PalaRescifina ore 20:30 in campo le due formazioni nel posticipo della 5ª giornata di Serie A2

MESSINA – Secondo impegno casalingo per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Nel posticipo di mercoledì 28 ottobre, le SuperGirls di Coach Barbieri ospiteranno la Erreci Busto Arsizio. La gara, che si disputerà al “PalaRescifina” alle ore 20.30, sarà valida per la quinta giornata della Regular Season del campionato di Serie A2 Fineco. Messina penultima in classifica con un solo punto. Nelle prime quattro partite, infatti, la formazione siciliana non è ancora riuscita a festeggiare una vittoria. L’unico passetto in graduatoria quello dell’esordio casalingo contro il Club Italia, perso al tie-break. Poi, solo sconfitte piene: in trasferta contro Roma, Costa Volpino e Trento.

La squadra, nelle prestazioni, è cresciuta di partita in partita. In più di un’occasione, le SuperGirls hanno condotto con vantaggi importanti alcuni parziali, salvo poi smarrire lucidità e commettere errori nei momenti meno opportuni, concedendo alle avversarie di rientrare. È soprattutto nel punto a punto che Messina fatica a trovare la necessaria concretezza, lasciandosi sfuggire occasioni importanti per conquistare i set.

Elena Rolando (Cosedil F3 Motors Messina):” Affronteremo una squadra molto attrezzata, che ha già dimostrato di essere di altissimo livello grazie a individualità forti e complete. Noi, però, dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stesse, ritrovando fiducia e il nostro ritmo di gioco, più che guardare alle avversarie. Non abbiamo nulla da perdere: dovremo partire dal nostro gioco, cercando di aggredirle fin da subito e mettendole il più possibile sotto pressione”.

L’avversario Busto Arsizio

Busto è un club che negli anni ha sempre dimostrato la propria ambizione. Non è un caso, infatti, che il club lombardo abbia costruito un organico molto competitivo in questa nuova stagione. Diversi i nomi di spessore, a partire da quelli dello staff tecnico. Alla guida delle cocche, Michele Marchiaro, tecnico torinese che, dopo sette stagioni a Pinerolo, ha accettato di lanciarsi in questa nuova sfida. Con lui, confermati Gianluca Becca e Gustavo Gallotti, rispettivamente 2nd Coach e Scoutman.

Per quanto concerne il roster, due le confermate: l’opposta Gaia Moroni – pronta a dare il proprio contributo dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontano dal campo lo scorso anno – e la palleggiatrice Helena Sassolini. In seconda linea, l’arrivo di Giada Di Mario e Serena Scognamillo. Procedendo con gli innesti, al centro Francesca Cosi, Giulia Marconato e Sofia Moroni (Nuvolì Altafratte Padova).

Dalla Omag-MT San Giovanni in Marignano arriva Edinara Brancher. L’opposta brasiliana ha scelto di continuare la sua esperienza nel campionato italiano (scorso anno in A1) per dare continuità alla propria crescita. Reparto schiacciatrici risulta ben plasmato. Da prestare attenzione alla capitana Emma Cagnin e a Mija Siftar. Completano il roster, Brunella Fusco (Modena) e Emili Ndoci (ISSA Novara B1).

Nell’ultima giornata, le cocche hanno affrontato la CBL Costa Volpino. Alla “Soevis Arena” di Castellanza le ospiti hanno avuto la meglio battendo per 3-1 le padrone di casa (25-20, 30-28, 23-25, 25-17). Prima sconfitta stagionale e Costa Volpino in vetta a 12 punti – complice anche la sconfitta di Padova contro Perugia.

I precedenti e le ex

Sono nove i precedenti tra le due formazioni. I primi due risalgono alla stagione 2023/2024 in Regular Season: in quell’occasione un successo per parte. All’andata, disputata a Castellanza, fu la Futura a imporsi per 3-1, mentre al ritorno, al “PalaRescifina”, furono le messinesi a pareggiare i conti al tie-break. Nella stessa annata i due club si affrontarono, a Castellanza, anche in Semifinale di Coppa Italia A2 Frecciarossa. In quell’occasione, la Futura si impose 3-0, interrompendo il cammino – già storico – di Messina nella competizione. Nonostante il risultato sfavorevole, la gara di Coppa viene ricordata come una delle più intense e ben giocata dalla formazione siciliana, nei cinque anni di A2.

La stagione successiva, quattro i confronti diretti. Nella Pool Promozione, sia all’andata che al ritorno, la Futura si impose al tie-break. Alle siciliane andò poi la rivincita nel momento più importante: le due gare di Semifinale Play-Off Promozione, vinte con autorità da Messina e decisive per conquistare la storica Finalissima per la A1. Nella scorsa annata, le due squadre si sono incontrate in Pool Promozione. In entrambi i casi, successo per le bustocche per 3-1. Nessuna ex della gara.