Concorso poetico Nino Ferraù, premio il 30 ottobre

La scaletta della serata di gala della 14esima edizione a Galati Mamertino

Torna il premio nazionale di poesia Nino Ferraù, giunto alla 14esima edizione e in programma venerdì 30 ottobre con la serata di gala conclusiva. La premiazione si terrà nella sala polivalente NebLAb a Galati Mamertino e sarà condotto dal giornalista Raffaele Valentino, con intrattenimento musicale a cura Di Giuseppe Lazzaro al violino e Fiorella Miracola al Pianoforte e letture affidate a Patrizia Galipò e Cristiano Parafioriti, direttore artistico del premio. Scrittore di racconti tradotti in 14 lingue, vincitore di molte rassegne letterarie anche nei primi mesi di questo 2026 e autore ormai affermato, Parafioriti guida la giuria affiancato da Aleksandra Damnjanovic, poetessa serba che vive da molti anni in Italia, Antonia Flavio, poetessa cosentina, autrice di diverse silloge di poesia, Maria Rotuletti, docente e attuale presidente dell’associazione Città Invisibili di Milazzo e Loredana Stagno, già docente liceale e attuale presidente dell’associazione UCIIM Sicilia- Sezione di Milazzo.

Nino Ferraù e Galati Mamertino, un poeta e la sua casa

I giurati hanno esaminato scrupolosamente le oltre 150 poesie in concorso per le due sezioni di gara “poesia in italiano” e “poesia in vernacolo”, resta solo di conoscere il verdetto che sarà, appunto, rivelato domani sera. Per l’occasione, sarà visitabile e aperta a pubblico con ingresso serale e per tutta la durata dell’evento anche la Casa Museo “Nino Ferraù”, vero cameo capace di far immergere i visitatori nell’intimo del grande poeta galatese. “Essere stato confermato alla guida del Premio Ferraù per il quarto anno consecutivo, è stato per me motivo di grande orgoglio”, commenta il direttore artistico Parafioriti. “ Permettetemi di ricordare Pippo Ferraù, fratello del nostro amato poeta, e figura essenziale nell’opera di catalogazione, pubblicazione e valorizzazione della sterminata opera fraterna. Vorrei infine ringraziare anche Mariella Parafioriti, segretaria del premio, che sta silenziosamente svolgendo un immane lavoro di catalogazione, controllo e invio delle opere pervenute con grande dedizione e professionalità.”.

Le parole del sindaco Amadore

“Dopo le ultime tre stupende edizioni, era d’obbligo la conferma della meravigliosa squadra capitanata da Cristiano Parafioriti in veste di Direttore Artistico e galatese “doc” capace anche in questo 2026 di onorare il nostro paese per tutta l’Italia, vincendo numerosi concorsi letterari. Nel 2024, unitamente alla Giunta e al Consiglio Comunale, abbiamo attivato una Task che è riuscita, in breve tempo, a recuperare e rendere fruibile Casa Ferraù, inaugurata il 22 luglio 2024 e ora, a tutti gli effetti, una meravigliosa Casa Museo aperta ai cultori e agli studiosi del nostro amato poeta ma anche a studenti e comuni visitatori. Spero vivamente che i poeti e le poetesse che invaderanno Galati Mamertino in occasione della serata di gala di domani sera, possano visitare la casa natale di Nino Ferraù così per come lui l’ha vissuta, con i suoi libri, le foto, i premi ricevuti e tutti i suoi ricordi più intimi”, dice il sindaco Vincenzo Amadore.

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