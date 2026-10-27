 Messina. Investe scooter e fugge, l'incidente a Boccetta

Messina. Investe scooter e fugge, l’incidente a Boccetta

Alessandra Serio

Messina. Investe scooter e fugge, l’incidente a Boccetta

martedì 27 Ottobre 2026 - 17:33

Cosa sappiamo dell'auto pirata e come sta il ferito coinvolto nell'impatto. Municipale a lavoro

Messina – Non è grave ma ha diverse ferite ed escoriazioni la persona in sella allo scooter entrato in collisione con una Mercedes, nel pomeriggio di oggi. L’auto si è allontanata senza prestare soccorso ed ora la Polizia Municipale lavora per identificare e rintracciare il conducente.

Incidente in centro, la dinamica

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 all’incrocio tra via Cavour e viale Boccetta. La dinamica è al vaglio degli agenti locali, guidati dal commissario Giovanni Giardina. Intanto il ferito in sella allo scooter è stato soccorso e medicato dagli uomini del 118. Non corre pericolo di vita.

Traffico sulla cortina del Porto

Per effettuare i rilievi e consentire i soccorsi e lo spostamento del due ruote investito, la Municipale ha deviato parte del traffico proveniente da via Garibaldi verso la cortina del Porto, dove a tratti si sono verificate lunghe file.

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