Akademia Messina rimonta Costa Volpino e vince al tiebreak

Fa due su due Akademia anche se nella prima trasferta stagionale non conquista l’intera posta, partita tiratissima sfiorando quasi le tre ore di gioco

COSTA VOLPINO – Akademia Sant’Anna viene fuori da una situazione complicata e vince una partita lottata al Pala Cbl contro Costa Volpino. Le ragazze di coach Bonafede erano sotto per due set a uno e hanno rimontato le padrone di casa bergamasche. Il secondo set, unico ai vantaggi e vinto da Akademia, ha visto le siciliane annullare set point per rimanere in partita. La classifica delle messinesi dice cinque punti, visto che Costa Volpino avendo conquistato due set ne ha portato a casa uno, settimana prossima le ragazze del presidente Costantino tornano a giocare al PalaRescifina contro Brescia.

Coach Bonafede manda in campo Carraro al palleggio e Diop opposto, schiacciatrici Mason e Rossetto, Modestino e Olivotto centrali ad alternarsi con Caforio nel ruolo di libero. Rispetto alla prima uscita stagionale Rossetto subito in campo al posto dell’americana Rollins oggi neanche in panchina. La squadra locale di coach Cominetti va in campo con Dell’Orto in regia e Zago suo opposto, Buffo e Silva Coinceicao, centrali Civitico e Brandi con Gamba libero.

La top scorer e mvp dell’incontro è Bintu Diop, l’opposto mancino di Akademia Sant’Anna realizza 27 punti ed è fondamentale con i suoi turni di battuta in almeno un paio di occasioni. Buona prova anche per Chiara Mason che chiude a 18 punti, in doppia cifra anche Olivotto (13) e Rossetto (11) che mette a terra il punto della vittoria. Esordio stagionale per Babatunde, che è subentrata a Modestino, e Trevisiol, che ha alzato un paio di palloni a metà del primo set.

Costa Volpino – Akademia Sant’Anna 2-3

Inizia bene Messina che si fa trovare presente a muro e dopo il break iniziale di 0-2 scappa sul 2-5. Le lombarde riescono a mantenersi in scia fino a quanto il muro di Olivotto e l’errore di Buffo non mandano Akademia sul 6-10 nuovo massimo vantaggio del match con la panchina locale costretta a chiamare time out. Akademia allunga senza problemi sul 10-15, seguono due punto consecutivi delle locali ed è coach Bonafede stavolta a chiedere un time out per provare a sistemare qualcosa che non gli piace. Poco dopo cambia anche la regia con Trevisiol che prende il posto di Carraro e Costa Volpino impatta sul 18 pari con l’attacco in parallela di Buffo, poi Civitico mura il primo tempo di Olivotto e appena le locali passano in vantaggio, per la prima volta nel match, coach Bonafede spende il suo secondo time out. Rientra Carraro e le due squadre proseguono a braccetto fino al 22 pari, poi una chiamata corretta dal video check e il muro di Vrandi sull’attacco da seconda linea di Diop mandano le locali a set point. Il primo annullato con l’opposto di Akademia che stavolta da seconda linea va a segno, sul secondo ancora Brandi protagonista a segno con il primo tempo per il 25-23.

Il secondo parziale inizia con gli stessi sestetti, Akademia fa il break con sul 3-5 con Mason, ma per confermarlo bisogna passare dal video check. L’ace di Diop e il tocco sopra la rete di Modestino, dopo un altro servizio mal ricevuto da Costa Volpino, regala il massimo vantaggio momentaneo sul 5-9, costringendo la panchina locale a chiedere time out. Al rientro con il suo opposto in battuta Akademia conquisterà altri due punti allungando sul 5-11. Akademia sembra in controllo ma sul 15-18 subisce quattro punti consecutivi, come nel primo Costa Volpino si riavvicina e passa in vantaggio sul 19-18, coach Bonafede manda in campo Babatunde e chiede time out. Si arriva in volata anche in questo set e stavolta si va ai vantaggi, Costa Volpino non trasforma un set point, non fallisce alla sua prima possibilità Akademia grazie all’ace di Diop per il 24-26.

Nel terzo Bonafede lascia in campo Babatunde al posto di Modestino, inizia meglio Costa Volpino che realizza subito il break sul 2-0. Akademia impatta sul 3-3 dopo il tocco di seconda di Carraro e il muro vincente di Olivotto, poi scappa via sul 3-5 facendo il break a sua volta. Reazione immediata delle locali che piazzano un contro parziale di 6-1 e coach Bonafede chiama time out. La situazione non migliora per Akademia che in questo parziale deve recuperare lo svantaggio si 13-7. Reazione delle peloritane che rimontano fino al 14-11 e coach Cominetti chiama il time out per spazzare il ritmo e parlarci su con le sue atlete. Al rientro Mason trascina le sue alla parità sul 14-14, la panchina locale interrompe nuovamente il gioco. Si prosegue anche in questo terzo set punto a punto fino al 22 pari, quando allunga Costa Volpino che conquista il parziale.

Nel quarto parziale Bonafede rimanda in campo Modestino. Akademia che trova l’allungo sul 5-9 e poco dopo trova l’ormai immancabile 7-13, come già nei precedenti parziali la squadra che insegue si riporta in scia sul 16-17. Le messinesi trovano nuove energie per allungare e staccare definitivamente le locali, i set point arrivano sul 20-24 con l’errore in battuta di Costa Volpino. Olivotto mette giù la palla sopra il muro ma il primo arbitro chiama invasione, protestano le ospiti che chiudono però alla seconda occasione con l’attacco vincente di Rossetto.

Il tiebreak si apre con le messinesi al servizio, l’equilibrio dura fino al 3-3, a trovare il primo allungo sono la padrone di casa che conquistano i successivi due punti, ma reagisce subito Akademia con un contro parziale di 1-5 con una scatenata Diop. Si cambia sul 6-8 e Messina trova il massimo vantaggio sul 7-11 grazie all’ace di Diop, ancora punto per le ospiti e corre ai ripari coach Cominetti che chiede time out. L’errore di Brandi regala il match point a Messina sull’8-14. Il primo sfuma ma sul secondo Akademia può costruire l’azione con Rossetto che chiude attaccando da seconda linea.

Tabellino

Risultato finale: 25-23, 24-26, 25-22, 21-25, 9-15.

Durata: 30’, 35’, 35’, 30’, 19’.

Arbitri: Rachela Pristerà & Giuseppe Resta, Andrea Bonzanni (video check).Mvp: Bintu Diop (Akademia Sant’Anna Messina).

Costa Volpino: Camerini 0, Gamba 0, Dell’Orto 1, Silva Conceicao 3, Ferrarini ne, Dell’Amico 0, Fracassetti ne, Tosi 1, Zago 26, Buffo 24, Civitico 7, Brandi 5, Fumagalli 3.

Coach: Luciano Cominetti. Assistente: Luca Taboni.

Akademia Sant’Anna: Norgini ne, Olivotto 13, Carraro 1, Modestino 7, Rossetto 11, Mason 18, Trevisiol 0, Caforio 0, Babtunde 3, Guzin ne, Diop 27.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Articoli correlati