Akademia Messina, Rossetto: “Punti importanti per la classifica e l’umore”

Nel prossimo turno a Busto Arsizio le supergirls possono blindare la terza posizione, aritmeticamente fuori portata il primo posto della pool promozione

MESSINA – La vittoria a Cremona certificava già l’accesso matematico ai playoff dove Akademia Sant’Anna si giocherà le sue carte per la promozione in Serie A1. I risultati della settima giornata della pool promozione infatti certificano anche che Messina non può più raggiungere il primo posto della classifica della seconda fase vista la contestuale vittoria di San Giovanni in Marignano contro Busto Arsizio che però ha fatto un favore alle siciliane.

Infatti se nel prossimo turno Akademia dovesse battere in trasferta le “cocche”, la squadra di Busto Arsizio, blinderebbe di fatto anche il terzo posto che le permetterà di sfidare la squadra che si classificherà al quarto posto in semifinale potendo disputare l’eventuale gara tre della serie in casa.

Quando mancano tre giornate alla fine e quindi nove punti potenziali il primo posto di San Giovanni non è ancora matematico, ma in caso di vittoria delle romagnole e contestuale sconfitta delle marchigiane la formazione sorpresa di questo campionato potrebbe fare festa. Una tra Brescia e Padova potrebbe essere ancora in corsa per l’ultimo posto ai playoff ma il cammino è arduo. Così come sembra molto difficile per Akademia, specie dopo la netta vittoria di Macerata in quel di Melendugno, pensare di poter prendersi il secondo posto in classifica considerando che alla squadra messinese servono più delle due vittorie piene e che la squadra che la precede in classifica crolli. Ma il calendario dice che Messina dovrà sfidare ancora Busto Arsizio e Trentino mentre Macerata avrà impegni, sulla carta, più semplici.

Le dichiarazioni del post partita

Aurora Rossetto: “Siamo molto felici di esserci subito riscattate. Era quello che volevamo e che ci eravamo ripromesse in questi giorni. Questi punti erano fondamentali non solo per la classifica, ma soprattutto per l’umore, quindi adesso torniamo a casa contente. Ci auguriamo di continuare su questa strada e di trovare la giusta continuità, perché ci serve sia per la classifica sia, principalmente, per il morale. Così potremo affrontare al meglio i play-off”.

Rossella Olivotto: “È stata una bella sfida, ci tenevamo particolarmente a riscattarci dopo l’ultima prestazione. Siamo partite cariche fin da subito, imponendo il nostro ritmo di gioco. Rispetto alle altre gare, abbiamo avuto meno black-out, che a volte ci caratterizzano. Oggi siamo state brave, incisive in tutti i fondamentali, in particolare nella correlazione tra muro e difesa. Abbiamo espresso una bella pallavolo, giocando bene. Sono felice”.

Risultati e classifica serie A2 pool promozione

San Giovanni – Busto Arsizio 3-0

Itas Trentino – Brescia 3-1

Costa Volpino – Padova 1-3

Cremona – Akademia Sant’Anna 0-3

Melendugno – Macerata 0-3

San Giovanni in Marignano 67 punti (22 vittorie)

Macerata 62 (21)

Akademia Sant’Anna 56 (19)

Futura Giovani Busto Arsizio 52 (18)

Itas Trentino 48 (17)

Brescia 43 (15)

Padova 41 (14)

Melendugno 37 (12)

Cremona 35 (11)

Costa Volpino 30 (9)

