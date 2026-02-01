 È morto Nicola Salerno, ds del Messina di Aliotta nella scalata in C1 e serie B

Redazione

domenica 01 Febbraio 2026 - 19:45

Aveva 69 anni ed è stato un protagonista del calcio messinese per quattro anni

Addio a Nicola Salerno, direttore sportivo nel Messina di Aliotta. In quattro anni, dal 1998, fu uno dei protagonisti della scalata dai Dilettanti alla serie C1 e poi B. Nato a Matera, Salerno aveva 69 anni ed è morto oggi a Trieste. Godeas, Sullo, Buonocore, Torino, Grabbi furono alcuni dei suoi colpi.

I primi passi come dirigente per Matera, Ravenna, Licata e Triestina. Subito dopo l’esperienza con il Messina, sempre come ds, lavora per il Catania per poi centrare la promozione in A con il Cagliari. E dopo l’esperienza, fino al 2006, con questa squadra, fa il ds per Foggia, ancora Cagliari, Salernitana, Messina in D (come consulente dell’area tecnica), Grosseto, Catania (in A), Cagliari, Leeds United in Championship. Fa il consulente di mercato del Watford in Premier League e conclude la carriera con Palermo e Brescia.

