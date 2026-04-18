Akademia Messina saluta e ringrazia Ferrara, Collina e Orlando nello staff

Si va delineando lo staff tecnico con a capo il nuovo allenatore Leonardo Barbieri

MESSINA – Il Gruppo Formula 3 Messina ha ringraziato e salutato, nella giornata di ieri, Flavio Ferrara. Il tecnico palermitano, da lustri ormai volto della pallavolo peloritana, ha sposato il progetto di Akademia Sant’Anna sei anni fa contribuendo alla crescita della squadra e lasciando un segno più che positivo partecipando alla scrittura della storia da parte della società. Le strade però si sono separate, dopo essere stato il secondo di Bonafede e Freschi, sedendo anche in panchina come primo nella semifinale playoff di due anni fa, ma la società esprime stima e rispetto per quando fatto da Flavio augurando a lui il meglio umanamente e professionalmenteTempo di voltare pagina e dopo l’annuncio de nuovo allenatore, Leonardo Barbieri, la società è lieto di annunciare l’ingresso di Fabio Collina (2° allenatore) e Edoardo Orlando (preparatore atletico) nello staff tecnico della prima squadra.

Collina secondo di Barbieri

Nato il 19 agosto 1994 a Faenza (RA), Fabio Collina arriva a Messina al termine di un percorso costruito con continuità tra settore giovanile, campionati nazionali e un’importante esperienza internazionale. Il suo cammino nel volley prende avvio al CSI Clai Imola, dove tra il 2013 e il 2017 lavora nel settore giovanile femminile ricoprendo il ruolo di primo e vice allenatore in diverse categorie, affiancando anche l’attività nei progetti scuola.

Nel 2017 si trasferisce al Volley San Paolo Vicenza, dove prosegue il proprio percorso come primo allenatore delle formazioni Under 13 e Under 14 e come second coach dell’Under 16 e della Serie D, assumendo inoltre la responsabilità del settore minivolley e delle attività scolastiche. Nella stessa stagione entra anche nello staff del Volley Anthea Vicenza in Serie B1 femminile come assistant coach, iniziando così il proprio percorso nei campionati nazionali senior.

Dopo l’esperienza in terra veneta, nel 2019 arriva l’opportunità internazionale con l’Hämeenlinna Lentopallokerho, in Finlandia, come assistant coach e scoutman in Serie A, partecipando al massimo campionato finlandese, alla Suomen Cup e alla Coppa CEV, con il raggiungimento degli ottavi di finale. Rientrato in Italia, nella stagione 2020-2021 Collina è secondo allenatore alla U.S. Torri in Serie B1 femminile, contribuendo anche al percorso del settore giovanile Under 19.

Dal 2021 inizia quindi il lungo e significativo capitolo con il Volley Offanengo, dove ricopre il ruolo di vice allenatore in Serie A2 femminile e, parallelamente, quello di direttore tecnico del settore giovanile. Con il club cremonese è protagonista anche del percorso di crescita che porta alla promozione dalla Serie B1 alla A2, oltre a far parte dello staff che raggiunge la semifinale di Coppa Italia di A2 nella stagione 2024-2025, superando ai quarti proprio Messina. Nella stagione successiva assume anche il ruolo di capo allenatore in Serie A2, aggiungendo un’importante esperienza alla propria crescita tecnica e gestionale, prima di tornare a ricoprire il ruolo di secondo al fianco di Leo Barbieri che seguirà nella sua esperienza in Sicilia.

Allenatore preparato e attento ai dettagli, Collina si distingue per la capacità di lavorare in sinergia con lo staff e per l’attenzione allo sviluppo delle atlete; qualità che lo rendono un profilo perfettamente in linea con il progetto tecnico della società.

Le prime parole di Collina

Queste le prime dichiarazioni di Fabio Collina da secondo allenatore del club siciliano: “Ho scelto Akademia Sant’Anna perché è una società che ha sempre attirato la mia attenzione per le sue ambizioni. Il progetto che mi è stato proposto è molto interessante”.

“Una realtà calorosa e laboriosa, come quella del Sud Italia, – prosegue Collina – credo che sia venuto il momento possa raggiungere, nell’ambito di una programmazione pluriennale, la massima serie. Messina può dare senso e concretezza a questa idea. Nella sua storia, Akademia ha sempre fatto bene, grazie alle persone che ne fanno parte, a partire dal Presidente. Entusiasmo, passione e, soprattutto, tanta dedizione nei confronti di ciò che fanno: questi gli ingredienti che, ogni anno, permettono a questa realtà di emergere e far parlare di sé”.

“Messina è stata una scelta ben ponderata; avevo bisogno di vivere luoghi e persone differenti. Volevo allenare al Sud. Ho sempre vissuto realtà del Nord Italia: Veneto, Lombardia. Poi, sono stato anche nell’estremo Nord Europa, in Finlandia. Un contesto molto freddo in ogni suo aspetto. Quando mi è arrivata questa proposta dalla Sicilia, ho detto subito sì. Posto caldo con gente che ti fa sentire sempre in famiglia, che ci mette passione. Un contesto culturale che esprime ciò che desidero fortemente”.

La Sicilia, Messina, ma anche la possibilità di continuare a lavorare con Coach Barbieri tra i motivi della sua scelta: “Con Leo ho lavorato un mese e mezzo quest’anno a Offanengo. Ci siamo trovati benissimo, anche se lo conoscevo già. Credo che ci aspetti un’annata di spessore. Potrà venir fuori un bel lavoro”.

Infine, qualche indicazione sul prossimo roster: “Stiamo allestendo una squadra mediamente giovane, ma composta da atlete con tanta fame di arrivare in alto e in testa un obiettivo ben preciso”.

Il preparatore atletico Orlando

Nato a Ovada il 14 maggio 1992, Edoardo Orlando arriva in Sicilia con un percorso professionale ampio e multidisciplinare, costruito tra pallavolo, calcio e preparazione fisica individuale, distinguendosi per competenze che spaziano dalla performance atletica al recupero infortuni.

Il suo cammino prende avvio nel mondo del fitness, dove tra il 2012 e il 2018 lavora come istruttore di sala pesi e personal trainer tra Ovada e Belforte Monferrato, maturando esperienza nella gestione di atleti e clienti di ogni livello. Successivamente prosegue il proprio percorso tra Italia e Regno Unito, lavorando come personal trainer e fitness motivator, affinando competenze nella programmazione degli allenamenti, nella riabilitazione post-infortunio e nella preparazione personalizzata.

Dal 2020 entra stabilmente nel mondo sportivo agonistico, con la Pallavolo Ovada in Serie C, con il ruolo di preparatore atletico e massaggiatore sportivo, affiancando anche l’attività tecnica come collaboratore dello staff. Parallelamente, nello stesso periodo, è impegnato anche nel calcio dilettantistico con Ovadese e Capriatese, occupandosi della preparazione atletica, del recupero infortuni e della prevenzione.

Nella stagione 2023-2024 approda alla VBC Savigliano in Serie B2. Qui, amplia ulteriormente le proprie responsabilità seguendo la preparazione atletica della prima squadra e del settore giovanile, oltre a collaborare con lo staff tecnico nelle attività di allenamento.

L’annata successiva lo vede protagonista all’Alba Volley, dove ricopre il ruolo di preparatore atletico e assistente allenatore tra prima squadra e settore giovanile, consolidando competenze anche nell’analisi delle performance e nello scouting. Da menzione, le esperienze da assistente preparatore a Mondovì (A2) e Chieri (A1), confrontandosi così con contesti di massimo livello nazionale.

Nella stagione ancora in corso fa parte dello staff della Futura Volley Teramo (B1), con il ruolo di preparatore atletico e massaggiatore sportivo, occupandosi anche del recupero infortuni, della prevenzione e dell’analisi delle performance, oltre a contribuire alle attività di allenamento e allo scouting.

Profilo completo e versatile, Orlando si distingue per l’attenzione ai dettagli, la cura della condizione fisica delle atlete e la capacità di integrare preparazione atletica, prevenzione e recupero in un’unica visione metodologica. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di uno staff tecnico qualificato e strutturato, in linea con la prospettiva societaria.

Le sue prime dichiarazioni

“Sono super entusiasta di iniziare a lavorare con Akademia Sant’Anna Messina!” esordisce Edoardo Orlando. Per me, è un sogno che si avvera, dopo tanti sacrifici fatti negli anni. Già da quando ho iniziato in Serie C, avevo capito che questa era la mia strada, la mia passione. Ora, posso dire con orgoglio, di far parte di una delle realtà migliori di tutta la Serie A2. Avrò, inoltre, l’opportunità di collaborare con due allenatori bravissimi come Barbieri e Collina. Sono certo che – insieme – faremo un ottimo lavoro, davvero di alto livello”.

Orlando si sofferma, poi, sul nuovo contesto societario di cui farà parte: “Come me, ha grandi ambizioni; credo molto nel loro progetto, lo sposo in pieno, e sono certo che otterremo risultati fantastici. Sono felicissimo di potermi trasferire in Sicilia, una terra meravigliosa, piena di storia e con persone fantastiche, aperte e super accoglienti; mi troverò benissimo”.

Infine, alcuni cenni sul contenuto del proprio lavoro: “Inizierà quest’estate, con un obiettivo chiaro: tenere le giocatrici in forma e, soprattutto, mettere le basi, solide, per affrontare al meglio la prossima stagione, che si preannuncia eccitante e piena di sfide. L’impegno sarà massimo fin da subito, per costruire un gruppo unito e preparato”.