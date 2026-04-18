 Marchello argento negli 800 stile libero, tornano in vasca le tre Unime

Marchello argento negli 800 stile libero, tornano in vasca le tre Unime

Simone Milioti

Marchello argento negli 800 stile libero, tornano in vasca le tre Unime

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sabato 18 Aprile 2026 - 11:15

Sabato si chiude la manifestazione a Riccione. Marchello cerca gloria nei 1500 stile libero, Ferrara e Arcudi nuotano i 50 farfalla, Raffa i 50 rana

RICCIONE – Ultima giornata di gare e tutti i messinesi impegnati allo Stadio del Nuoto di Riccione nel campionato italiano assoluto. Dopo l’oro in vasca lunga di Davide Marchello, ex Ulysse, nei 400 stile, giovedì pomeriggio l’atleta ora tesserato Esercito/Aurelia Nuoto, si è ripetuto salendo sul podio e conquistando l’argento negli 800 stile libero. Nella giornata di ieri, venerdì, ha nuotato la batteria dei 200 stile libero chiudendo col quinto tempo del mattino ma rinunciando pomeriggio alla finale per le medaglie. Troppo concentrato sulla prima serie di questo pomeriggio dei 1500 stile libero dove potenzialmente è in corsa ampiamente per un’altra medaglia.

In vasca quest’oggi anche le tre atlete dell’Unime Sabrina Ferrara, Emma Arcudi e Silvia Raffa, le tre già a medaglia ai Criteria Nazionali Giovanili in vasca corta competendo per categoria, stanno facendo l’esperienza di nuotare in vasca lunga con i più forti di tutta Italia. Nella giornata conclusiva saranno impegnate nei 50 metri delle rispettive discipline: farfalla per Ferrara e Arcudi, rana per Raffa.

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