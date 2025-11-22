Akademia Messina sfida fuori casa Melendugno, in palio la Coppa Italia

L'ultima del girone d'andata è un derby del sud tra la formazione pugliese e quella siciliana. Inizio domenica ore 17

MESSINA – Il Gruppo Formula 3 Messina cerca un poker in Puglia, domenica 23 novembre, contro Melendugno per chiudere alla grande il girone d’andata ma soprattutto per strappare nell’ultima occasione disponibile un posto per la prossima Coppa Italia. Il Volley Melendugno occupa proprio la quarta piazza nel girone A, l’ultima disponibile, e dista da Messina tre punti quelli della vittoria piena. Sarà però importante non cedere set perché solo in quel caso Akademia a pari punti sorpasserebbe e pugliesi per il miglior quoziente set. C’è però da dire che quest’anno le SuperGirls peloritane non hanno ancora vinto nessuna partita per 3-0 né in casa e neanche in trasferta.

Le due squadre si affronteranno sul taraflex della Palestra Polivalente “San Giuseppe Da Copertino”. Buon inizio delle pugliesi nel girone A, cinque vittorie e due sconfitte (a Marsala e in casa con Roma), diciassette set vinti, undici quelli persi. Questo il bilancio di una squadra con pochi punti deboli perché ben assortita in tutti i ruoli, con elementi in grado di fare la differenza in qualsiasi roster di A2 e guidata da uno staff tecnico preparato.

Precedenti ed ex

I club si sono affrontati nella prima giornata di Pool Promozione della scorsa stagione. All’andata, le messinesi espugnarono l’impianto leccese per 3-1 (25-22, 19-25, 25-16,25-19). Al contrario, le pugliesi vinsero al ritorno con un netto 3-0 (25-19, 25-22, 25-15), risultato che innervosì molto coach Bonafede.

Quattro le ex. Il libero Cecilia Oggioni e l’opposta Rachele Rastelli; la prima a Melendugno dal 2022 al 2024, con la vittoria del torneo di B1 nel 2023, mentre la seconda in Puglia – compagna proprio di Oggioni – nel 2023-24, il primo anno in seconda serie del club, in cui chiuse la Pool Salvezza al quinto posto. Dall’altra parte, Jessica Joly in Sicilia nell’annata 2023-24, stagione in cui le messinesi raggiunsero la storica Semifinale Playoff, persa contro Talmassons a Gara 3. A chiudere il settore delle ex, Maria Adelaide Babatunde, a Messina nella passata stagione.

Le dichiarazioni prima di Melendugno

Kenia Carcaces, capitano della formazione peloritana e Mvp dell’ultima partita vinta contro Casalmaggiore in casa ha dichiarato: “Giocheremo con Melendugno per conquistare la quarta posizione. Una partita molto importante. Andremo lì per dare il meglio. Non voglio dire niente se non che proveremo a prenderci questi tre punti. Non dobbiamo temere nulla e per spuntarla occorre fare una bella partita di squadra”.

Chiara Landucci, centrale del Gruppo Formula 3 rincara la dose: “Messina in rampa di lancio? E’ davvero così! Sono molto contenta e soddisfatta di quello che stiamo costruendo. Abbiamo ancora tanti margini di miglioramento e questo ci fa solo che sperare bene. Serve l’atteggiamento giusto, una difesa di un centrale o qualsiasi altra cosa che possa aiutare la squadra e dare ritmo alla partita; questo fa la differenza”.

Il roster delle pugliesi

Oltre alle due ex Messina tante le nuove arrivate a Melendugno. La promettente opposta, classe 2005, Carola Colombino (lo scorso anno a Como in A2); le schiacciatrici Maria Teresa Bassi (Itas Trentino – A2), attualmente miglior realizzatrice con 109 punti, Beatrice Perfetto (Parella Torino – B1) e l’argentina Daniela Bulaich (Cbf Balducci Hr Macerata – A2), al secondo posto tra le spikers del team con 96 punti; le palleggiatrici Giorgia Avenia, tornata in seconda serie dopo quattro stagioni in A1 con Roma, Perugia, Casalmaggiore e, ultima, Pinerolo, e la messinese Emma Sturniolo (Pallavolo Crotone – B1); i liberi Aurora Morandini (Cbf Balducci Hr Macerata – A2) e Gaia Roserba (Cogo Valle – C); le centrali Lara Gianfico (Arzano – B1) e l’ex Maria Adelaide Babatunde (personale stagionale di 75 punti).

Contratto rinnovato per la schiacciatrici, Jessica Joly (a Messina nel 2023-24 e 59 punti di bottino) e la schiacciatrice Ilaria Maruotti; la centrale Chiara Riparbelli (62 punti). Confermato anche lo staff tecnico con il tecnico di origini barcellonesi, Simone Giunta, come primo allenatore, Andrea Rotella il suo secondo, assistenti Vito Abel Morales e Diego Vannicola.