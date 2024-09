Akademia Messina si aggiudica il triangolare di Ponte di Legno

Dopo Talmassons Akademia supera in quattro set anche il Trentino Volley. Bonafede: "Buon ritmo e risultati positivi"

BRESCIA – Si chiude con un altro successo la due giorni di Ponte di Legno (Bs), che era anche la prima uscita stagionale di Akademia Sant’Anna. Dopo aver superato la Cda Volley Talmassons, le ragazze di coach Bonafede battono Trentino Volley, una delle big del prossimo torneo di A2, con il medesimo risultato. Nuovamente 3-1 l’esito del secondo match del triangolare contro una delle rivali nel prossimo campionato, gara più sofferta nei parziali rispetto a quella del giorno prima con le friulane, ma sostanzialmente sempre condotta nel punteggio a dispetto delle differenze minime negli esiti conclusivi.

Per Akademia si trattava del secondo confronto in poco meno di ventiquattr’ore, a differenza delle avversarie a riposo nella prima giornata del triangolare; un dettaglio di peso, soprattutto in considerazione del particolare momento stagionale, caratterizzato da una condizione fisica ancora precaria. Preparazione solo agli inizi e tante le spigolature tecnico-tattiche su cui lavorare e da smussare. A chiudere il triangolare la sfida che ha visto Talmassons battere il Trentino Volley

Queste le dichiarazioni di coach Bonafede a fine gara: “E’ stato un ottimo allenamento in cui siamo riusciti a mantenere un buon ritmo, nonostante la partita durissima del giorno prima. Per un’ora si è vista un’ottima pallavolo in una gara di sofferenza che ci consente di crescere ulteriormente. Accogliamo questi risultati positivi ma sono solo allenamenti che non contano niente. Abbiamo ancora tante aree in cui dobbiamo e possiamo fare meglio”. Intanto, venerdì 20 e sabato 21 si replica la PalaRescifina dove sarà ospite la Volley Melendugno, un’altra formazione del prossimo torneo di A2. Orari ancora da concordare.

Akademia – Trentino 3-1

Nello starting six, Akademia Sant’Anna con Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Olivotto e Modestino, posto 4 Rossetto e Mason, libero Norgini. Trentino Volley in campo con Prandi in regia, suo opposto Weske, centrali Molinaro e Marconato, posto 4 Kosareva e Giuliani, libero Fiori.

Come contro Talmassons, Top Spiker del test match l’opposto Bintu Diop con 32 punti (29 in attacco con il 48 % e 3 muri). Top Blocker e Top Acer l’opposto Weske, rispettivamente con 4 muri e 3 servizi vincenti. In ricezione spicca il 78 % di positive (33 % di perfette) della posto 4 Zojzi; dietro di lei, 61 % per la posto 4 Mason.

Parziali: 25-23 23-25 26-24 25-19.

Akademia Sant’Anna: Norgini (L) 0, Olivotto 8, Carraro 4, Modestino 5, Rossetto 14, Mason 12, Trevisiol n.e., Babatunde 7, Guzin n.e., Diop 32. All. Bonafede, Ass. Ferrara

Trentino Volley: Ristori 0, Zeni (L) 0, Weske 28, Batte 1, Zojzi 10, Marconato 4, Fiori (L) 0, Bassi 1, Prandi 1, Molinaro 6, Giuliani 5, Iob n.e., Pizzolato 0, Kosareva 12. All. Mazzanti, Ass. Parusso

