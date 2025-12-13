 Messina. Spazio in via del Carmine sarà recuperato grazie a proposte dei cittadini

Messina. Spazio in via del Carmine sarà recuperato grazie a proposte dei cittadini

Redazione

sabato 13 Dicembre 2025

Intervento programmato con i fondi del bilancio partecipativo nel villaggio Contesse

MESSINA – L’amministrazione comunale ha approvato l’affidamento diretto dei lavori di riqualificazione di un’area sita in via del Carmine, nel Villaggio Contesse, nell’ambito delle iniziative connesse al Bilancio Partecipativo 2024, previste dalla legge regionale sulla democrazia partecipata. Il progetto, validato dal Responsabile Unico di Progetto, prevede interventi volti a rendere l’area più sicura, accessibile e fruibile dai cittadini, valorizzando gli spazi urbani secondo le esigenze emerse dal coinvolgimento diretto dei residenti. L’operatore economico C-Commerce Srl realizzerà i lavori, per un importo complessivo di € 73.399, comprensivo degli oneri di sicurezza.

“Con questo progetto – dichiara l’assessore Massimiliano Minutoli – confermiamo il nostro impegno per la valorizzazione degli spazi urbani grazie alla partecipazione attiva dei cittadini. La riqualificazione di Via del Carmine nasce dalle proposte della comunità e rappresenta un esempio concreto di democrazia partecipata in azione: ogni progetto è pensato insieme a chi vive il quartiere e ne conosce le esigenze”.

